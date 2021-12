Velikanski podvig mladega slovenskega košarkarja, ki je navdušil

V moštvu Reala iz Madrida so imeli pred današnjim obračunom s CSKA-jem veliko težav. Kot zadnji je zaradi okužbe z novim koronavirusom iz ekipe "odpadel" Adam Hanga. Že pred tem so se na listi okuženih znašli trener Pablo Laso in igralci Thomas Heurtel, Fabien Causeur, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele, Anthony Randolph in Juan Nunez. Za nameček zaradi poškodb niso igrali tudi Trey Thompkins, Carlos Alocen in Alberto Abalde. Pri Realu so bili tako primorani poiskati pomoč tudi med mlajšimi košarkarji, zato so v člansko moštvo za tekmo z ruskim velikanom dodali Urbana Klavžarja, ki sicer igra v mladinski ekipi kluba iz Madrida. Klavžar se priložnosti ni ustrašil in bil z desetimi točkami tretji strelec svoje ekipe.

Evroligaške točke je začel nabirati s trojko, dvoboj je končal pri desetih točkah, prispeval je tudi še eno trojko za vodstvo z 62:55, po katerem CSKA ni več zmogel preobrata

184 centimetrov visoki Domžalčan se je v Madrid preselil poleti 2018, ko ga je po dobrih predstavah v moštvu Heliosa iz Domžal "ujel" veliki Real, pri katerem se je že v mladih letih kalil Luka Dončić. Slovenski reprezentant v mlajših kategorijah v tej sezoni za ekipo do 18 let v povprečju dosega 15,6 točke, 3,9 skoka in 2,4 asistence na srečanje.

Danes je bil na delu še Bayern, ki je na domačih tleh moral priznati premoč Baskonii. Žan Mark Šiško je za Bayern na parketu preživel slabih sedem minut, v katerih se v treh poskusih ni vpisal med strelce.

Že v sredo sta zaradi okužbe z novim koronavirusom brez tekme ostala Zoran Dragić in Jure Zdovc z Žalgirisom. Litovski klub bi se moral doma pomeriti z milansko Olimpio, a je bil obračun prestavljen. Vodilna Barcelona se je že v sredo udarila z Unicsom iz Kazana in ga premagala šele po podaljšku.

Evroliga, 17. krog: Sreda, 22. december:

Anadolu Efes : Crvena zvezda 84:83

Pleiss 23, 7 sk., Micić 21, Beaubois 10; Kalinić 20, 5 as., Lazić 13, Wolters 12 Alba Berlin : Monaco 92:84

Lammers 18, Eriksson 15, Lo 12; James 25, 8 as., Motiejunas 23, Diallo 11 Barcelona : Unics Kazan 111:109 – po podaljšku

Mirotić 28, Kuric 24, Exum 13, Laprovittola 12, 8 as.; L. Brown 27, 7 sk., 9 as., J. Brown 21, Canaan 20 Žalgiris Kaunas (Zoran Dragić) - Olimpia Milano - prestavljeno Četrtek, 23. december:

Zenit Sankt Peterburg : Maccabi Tel Aviv 73:71

Poythress 14, Baron 12; Reynolds 24 (11 sk.), Williams 14 Bayern München : Baskonia Vitoria 76:81

Rivers 16, Thomas 12, Šiško brez točke v 6:46; Baldwin 30, Costello 23 (9 sk.) Panathinaikos Atene : Olympiacos 65:84

Nedović 17 (7 as.), Papagiannis 14 (11 sk.); Mckissic 18, Sloukas 16 Real Madrid : CSKA Moskva 71:65

Williams-Goss 17, Tavares 15 (10 sk.), LLull 10, Klavžar 10 (1/2 za 2, 2/3 za 3, 2/4 prosti meti, 1 sk.) v 22:53; Milutinov 13 (10 sk.), Lundberg 10 Asvel Villeurbanne : Fenerbahče 84:82

Jones 27, Okobo 14; Polonara 23 (11 sk.), Pierre 17 (7 sk.)