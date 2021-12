ESPN poroča, kako je Slovenija z Dončićem na čelu pomagala Krisu

"Mislim, da so vsi zaljubili v njegove učke in željo po življenju. To je prišlo tudi do Luke Dončića," je za ESPN pripoved o veliki vseslovenski akciji začela Krisova mama Ana Jerak. "Izjemno, kako smo vsi stopili skupaj. Ne samo jaz, ampak res vsi. Neverjetno," je povedal Luka Dončić, zvezdnik Dallas Mavericksov.

V manj kot štirih mesecih je morala družina zbrati dva milijona, da je lahko s Krisom pravočasno odšla na zdravljenje v ZDA. Dončić je najprej na dobrodelno dražbo dal svojo podpisano športno obutev. Nato je daroval še denar, prek družabnih omrežij pa je k pomoči poznal tudi druge. "Želel sem pomagati. Ubogi fant. Pred njim je še vse življenje. Celotna Slovenija je stopila skupaj in zbrala denar," se velike vseslovenske akcije spomina Dončić. "Hvaležna sem mu do neba in še več," se je Luki zahvalila Krisova mama, ki je bila presenečena in navdušena, kako je tako mlademu športniku mar za njenega sina.

In Slovenija je zbrali dvakrat več, kot je bilo potrebno. Enajst dni zatem, ko je Kris v Los Angelesu dobil zdravniško pomoč, je v Staples Centru z družino spremljal tekmo Luke Dončića in LeBrona Jamesa, Dallas Mavericksov in Los Angeles Lakersov. Dve leti pozneje Kris lepo napreduje: obiskuje vrtec, lahko sedi, podaja si žogo.

Lepa poteza medijskega velika ESPN, da se je spomnil te zgodbe. Edino ob objavi videoposnetka na YouTube se jim je pripetila napaka, ko so zapisali Slovania.