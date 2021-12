Zdesetkani Mavericks pri Utah Jazz

Pri Dallasu bodo manjkali oboleli Luka Dončić, Maxi Kleber, Reggie Bullock, Trey Burke, JaQuori McLaughlin, Josh Green in Willie Cauley-Stein, kot tudi Tim Hardaway Jr., vprašljiva pa sta še nastopa Eugena Omoruyija in latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki je manjkal že na prejšnjih dveh tekmah zaradi poškodbe desne noge.

V tej sezoni sta se Dallas in Utah že pomerila, 7. oktobra v Teksasu so se zmage s 111:101 veselili Mavericks. Dončić je takrat dosegel 19 točk, jim dodal še šest skokov in pet asistenc, s 14 točkami pa je bil drugi najboljši strelec Dallasa srbski center Boban Marjanović. Košarkarji moštva Jazz so v zadnjih dveh tekmah premagali Minnesota Timberwolves in Charlotte Hornets, medtem ko so Mavericks nazadnje izgubili z Milwaukeejem, pred tem pa s 114:102 premagali Minnesoto.

Liga NBA, 25. december: 18:00, New York Knicks - Atlanta Hawks 20:30, Milwaukee Bucks - Boston Celtics 23:00, Phoenix Suns - Golden State Warriors 2:00, Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 4:30, Utah Jazz - Dallas Mavericks

Lestvica:

