Čančar in druščina pri LA Clippers

V noči na ponedeljek bodo v ZDA poskušali odigrati osem tekem lige NBA, tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja imajo na sporedu gostovanje pri močnih Los Angeles Clippers, so pa številne ekipe zaradi okužb s covid-19 ali tveganih stikov močno zdesetkane.

Nuggets, šesta ekipa zahodne konference, imajo sicer na seznamu obolelih le enega košarkarja, Bola Bola, na obračunu s Clippers pa bodo manjkali še P. J. Dozier, Jamal Murray in Michael Porter, ki se ubadajo s poškodbami, zaradi poškodbe kolena pa je vprašljiv tudi nastop Markusa Howarda. Pri LA Clippers sta obolela Reggie Jackson in Marcus Morris, poškodovani pa Kawhi Leonard, Luke Kennard in Nemec Isaiah Hartenstein.

Veliko hujše težave imajo Toronto Raptors, kjer bo ob Goranu Dragiću, ki že nekaj časa ne igra zaradi osebnih razlogov, trener Nick Nurse pogrešal še obolele Oguguo Anunobyja, Dalana Bantona, Scotta Barnesa, Malachija Flynna, Pascala Siakama, Garyja Trenta in Freda VanVleeta, poškodovan je še David Johnson, vprašljiva pa tudi Khem Birch in Justin Champagnie. Raptors sicer čaka obračun s Cleveland Cavaliers, ki so v soboto dobili novega trenerja.

Liga NBA, 26. december: 21:30, Miami Heat - Orlando Magic 0:00, Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 0:00, Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 0:00, Washington Wizards - Philadelphia 76ers 1:00, Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 1:00, San Antonio Spurs - Detroit Pistons 2:00, Chicago Bulls - Indiana Pacers 3:00, Los Angeles Clippers - Denver Nuggets

