Odprto glasovanje za tekmo zvezd, izberete lahko tudi Dončića, Čančarja in Dragića

V odprtem glasovanju na spletni strani lige NBA ali na njenih aplikacijah na mobilnih telefonih, pa na družbenem omrežju Twitter, lahko vsak dan do 22. januarja izberete deseterico košarkarjev, ki si po vašem mnenju zasluži nastop na tekmi All Star.

🌟 NBA All-Star Voting presented by Tissot is NOW OPEN 🌟



Swipe through for EVERYTHING you need to know! #NBAAllStarhttps://t.co/rYdUY3Jybg