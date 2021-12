Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski trener J. B. Bickerstaff je podpisal večletno pogodbo z ekipo Cleveland Cavaliers v severnoameriški ligi NBA, je danes dejal generalni menedžer zasedbe iz ameriške zvezne države Ohio Koby Altman. Prvi operativni mož Clevelanda ni razkril dolžine nove pogodbe, po poročanju ESPN pa naj bi bila do konca sezone 2026/27.

"J.B. Bickerstaff je nedvomno pravi trener za našo ekipo. Vsi v klubu verjamemo, da je pred nami svetla prihodnost. Razlogi za podaljšanje pogodbe niso samo dosežki v tej sezoni, sledi njegovega dela so vidne odkar je prevzel trenerske vajeti v našem klubu," je med drugim dejal Altman.

Dvainštiridesetletni Bickerstaff je trener Clevelanda od 19. februarja 2020. V dosedanjem delu sezone so njegovi varovanci dosegli 19 zmag in doživeli 13 porazov ter so trenutno na petem mestu v vzhodni konferenci. Cleveland je v sezoni 2019/20 dosegel le 19, v sezoni 2020/21 pa 22 zmag ter se ni prebil v končnico.

Preberite še: