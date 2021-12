Dončić še zdaleč ni sam v tem

Več kot sto košarkarjev v ligi NBA trenutno upošteva protokol, ki je predviden ob okužbi s koronavirusom. Do zdaj so prestavili devet tekem. Komisar lige Adam Silver je kljub vsemu neomajen in želi peljati voz naprej. Vodstvo lige in združenje košarkarjev sta se namreč dogovorili, da lahko klubi podpišejo pogodbe z novimi košarkarji v času, ko so njihovi igralci v karanteni, saj želijo sezono nadaljevati v skladu s koledarjem in po ustaljenem redu.

Prav tako so še bolj poostrili nadzor nad morebitnimi okužbami. Posledično je več testiranj, vsi vpleteni v ligo pa morajo nositi maske praktično na vsakem koraku. Zadnja košarkarja, ki sta morala v karanteno, sta bila Kyle Lowry (Miami Heat) in Draymond Green (Golden State Warriors).

Dončić bo še nekaj dni v karanteni

Med tistimi, ki so prav tako pristali v karanteni, je tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Prvi mož Dallasa je imel že pred tem težave z levim gležnjem, in ko je že kazalo, da se bo vrnil na parket, je prejel nov udarec. Pozitiven test na novi koronavirus ga je za dodatnih deset dni oddaljil od igrišč in tako ne more pomagati soigralcem.

Nazadnje je igral 10. decembra. Foto: Guliver Image

V tej sezoni je tako izpustil že enajst od skupno 32 tekem Dallasa, ki je v zahodni konferenci na osmem mestu, nazadnje pa je dres nosil 10. decembra, ko je izgubil proti Indiana Pacers in si na novo poškodoval levi gleženj.

Antetokounmpo: Sebično povedano, potreboval sem počitek

Foto: Guliverimage So pa nekateri poudarili, da jim je prisilni počitek dobro del. Osrednji zvezdnik lige Giannis Antetokounmpo je z izrečenimi besedami dal vedeti, da je ritem v ligi NBA neizprosen in da od košarkarjev zahteva ogromno truda, dobijo pa malo počitka za regeneracijo: "Ne bom vam lagal, prijalo mi je. Sebično povedano, potreboval sem počitek. A na koncu si, ko prižgeš TV in vidiš soigralce, ki se borijo za zmago, želiš biti skupaj z njimi."

Strokovnjaki poudarjajo, da se nova različica koronavirusa širi bistveno hitreje, kar je mogoče opaziti tudi v športnem svetu. Težav nimajo le v najmočnejši ligi na svetu, ampak tudi v drugih športih. In nihče ne ve, kdaj bo te norije konec.

Kdo vse je v karanteni in od kdaj?

Atlanta Hawks

Jalen Johnson (26. dec.)

John Collins (26. dec)

Wes Iwundu (24. dec.)

Sharife Cooper (23. dec.)

Kevin Huerter (22. dec.)

Timothe Luwawu-Cabarrot (22. dec.)

Lou Williams (22. dec.)

Danilo Gallinari (21. dec.)

Trae Young (19. dec.)

Boston Celtics

Dennis Schroder (25. dec.)

Bruno Fernando (24. dec.)

Justin Jackson (24. dec.)

C. J. Miles (24. dec.)

Aaron Nesmith (24. dec.)

Enes Kanter Freedom (23. dec.)

Josh Richardson (19. dec.)

Sam Hauser (17. dec.)

Grant Williams (17. dec.)

Brooklyn Nets

Kessler Edwards (23. dec.)

Cam Thomas (23. dec.)

David Duke Jr. (23. dec.)

Kevin Durant (18. dec.)

Kyrie Irving (18. dec.)

Day'Ron Sharpe (18. dec.)

LaMarcus Aldridge (14. dec.)

Charlotte Hornets

Miles Bridges (26. dec.)

PJ Washington (26. dec.)

Cody Martin (19. dec.)

Chicago Bulls

Lonzo Ball (26. dec.)

Cleveland Cavaliers

Ed Davis (21. dec.)

Jarrett Allen (19. dec.)

RJ Nembhard (19. dec)

Lamar Stevens (19. dec.)

Denzel Valentine (19. dec.)

Dylan Windler (19. dec.)

Evan Mobley (18. dec.)

Isaac Okoro (16. dec.)

Dallas Mavericks

Luka Dončić (22. dec.)

Trey Burke (22. dec.)

Tim Hardaway Jr. (21. dec.)

Maxi Kleber (20. dec.)

Reggie Bullock (18. dec.)

Denver Nuggets

Bol Bol (17. dec.)

Michael Porter Jr. (17. dec.)

Detroit Pistons

Killian Hayes (23. dec.)

Saben Lee (23. dec.)

Rodney McGruder (23. dec.)

Isaiah Stewart (23. dec.)

Cade Cunningham (22. dec.)

Golden State Warriors

Draymond Green (26. dec.)

Moses Moody (24. dec.)

Damion Lee (22. dec.)

Andrew Wiggins (19. dec.)

Jordan Poole (17. dec.)

Los Angeles Clippers

Reggie Jackson (22. dec.)

Marcus Morris Sr. (18. dec.)

Los Angeles Lakers

Rajon Rondo (26. dec.)

Trevor Ariza (23. dec.)

Kent Bazemore (19. dec.)

Austin Reaves (17. dec.)

Memphis Grizzlies

Jarrett Culver (23. dec.)

Ziaire Williams (19. dec.)

Miami Heat

Kyle Lowry (25. dec.)

Milwaukee Bucks

JaQuori McLaughlin (23. dec.)

Minnesota Timberwolves

D'Angelo Russell (25. dec.)

Karl-Anthony Towns (23. dec.)

McKinley Wright IV (23. dec.)

Patrick Beverley (20. dec.)

Jarred Vanderbilt (20. dec.)

Josh Okogie (19. dec.)

Anthony Edwards (17. dec.)

Taurean Prince (17. dec.)

New Orleans Pelicans

Nickeil Alexander-Walker (23. dec.)

Naji Marshall (23. dec.)

New York Knicks

Jericho Sims (25. dec.)

Nerlens Noel (22. dec.)

Miles McBride (18. dec.)

Orlando Magic

Mychal Mulder (22. dec.)

Mo Bamba (17. dec.)

Terrence Ross (17. dec.)

Moe Wagner (17. dec.)

Ignas Brazdeikis (16. dec.)

Philadelphia 76ers

Danny Green (22. dec.)

Andre Drummond (19. dec.)

Shake Milton (19. dec)

Georges Niang (15. dec.)

Phoenix Suns

Jae Crowder (26. dec.)

Elfrid Payton (26. dec.)

Portland Trail Blazers

Robert Covington (25. dec.)

Ben McLemore (25. dec.)

Keljin Blevins (25. dec.)

Dennis Smith Jr. (24. dec.)

Trendon Watford (24. dec.)

Sacramento Kings

Neemias Queta (21. dec.)

Davion Mitchell (17. dec.)

De'Aaron Fox (16. dec.)

Louis King (16. dec.)

Alex Len (16. dec.)

Marvin Bagley III (15. dec.)

Terence Davis (15. dec.)

San Antonio Spurs

Dejounte Murray (26. dec.)

Toronto Raptors

OG Anunoby (22. dec.)

Fred VanVleet (21. dec.)

Precious Achiuwa (21. dec.)

Scottie Barnes (21. dec.)

Malachi Flynn (21. dec.)

Gary Trent Jr. (20. dec.)

Dalano Banton (Dec. 18)

Pascal Siakam (Dec. 18)

Washington Wizards