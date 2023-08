Slovenske košarkarje danes ob 13.30 čaka tretja tekma v prvem delu svetovnega prvenstva na Japonskem. Po Venezueli in Gruziji so Zelenortski otoki na papirju najlažji nasprotnik v skupini F, vseeno pa selektor Aleksander Sekulić zahteva maksimalno zbranost, saj se vsi rezultati prenašajo v nadaljevanje tekmovanja. So pa slovenski košarkarji dobro razpoloženi, kar kažejo posnetki s treninga, na katerem je Luka Dončić spet poskrbel za neverjeten koš. Že pred se bosta ob 10. uri pomerili reprezentanci Gruzije in Venezuele.

Dončić je spet razigran na treningu

SP v košarki 2023, 6. dan

Slovenci so prvenstvo odprli z dvema zmagama nad Venezuelo (100:85), nato pa so bili boljši še od Gruzije (88:67). Pomočnik selektorja Aleksandra Sekulića Dejan Mihevc je pred srečanjem opozoril, da imajo Zelenortski otoki poleg glavnega zvezdnika, člana Real Madrida in MVP zaključnega turnirja letošnje evrolige Walterja Tavaresa, še nekaj nevarnih košarkarjev. "Za nas je to ključna tekma prvenstva, saj si poraza ne smemo privoščiti. Od igralcev pričakujemo zavzeto in motivirano predstavo, predvsem pa dobro obrambo, s katero smo razorožili Gruzijo," je dejal Mihevc.

Slovenija bi bila s tretjo zmago le še dober korak oddaljena od uvrstitve v četrtfinale in boja za medalje oziroma olimpijske vozovnice. V drugem delu bi jo tako v petek, 1. septembra, čakala Avstralija, dva dni kasneje v nedeljo pa Nemčija. Z eno zmago na teh dveh tekmah Slovenija lahko napreduje v Manilo.

Jaka Blažič je tekmo z Gruzijo končal predčasno. Foto: FIBA Strokovni štab slovenske reprezentance se je oddahnil, ko je v roke dobil izvide magnetne resonance hrbta Jake Blažiča, ki je v drugem polčasu tekme z Gruzijo zapustil parket v bolečinah po srhljivem padcu nasprotnega igralca nanj. Pokazali so, da eden ključnih mož Slovenije nima resnejših poškodb, tako da bo na SP še na voljo selektorju Sekuliću, v torek zvečer sicer ni treniral. "Resnejše poškodbe nismo zaznali, je pa dejstvo, da je na Blažiča padel igralec z več kot sto kilogrami in da so posledice boleče. Spremljali bomo njegovo stanje iz dneva v dan in se na podlagi tega odločali o njegovem nastopu. Dejstvo je, da bo potreboval nekaj dni, da bolečina mine," pa je za STA večer pred tretjo tekmo v Okinavi dejal zdravnik reprezentance Marko Macura.

Lestvice:

