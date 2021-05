Slovenke ugnale še Poljsko

Slovenke so na tretji pripravljalni tekmi vknjižile še tretjo zmago, tokrat so ugnale Poljsko.

Slovenke so na tretji pripravljalni tekmi vknjižile še tretjo zmago, tokrat so ugnale Poljsko. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke so na svojem tretjem pripravljalnem obračunu blestele so predvsem v prvem polčasu. Selektor Damir Grgić se je sicer pred tekmo odločil, da nekaj dodatnega počitka nameni Evi Rupnik in Teji Goršič, Slovenija pa je tekmo začela v postavi Nika Barič, Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj in Shante Evans. Pot k zmagi so tlakovale že na uvodu, po dveh minutah in pol srečanja so po košu Shante Evans povedle z 10:0, kar je bil prvi alarm za poljskega selektorja.

A tudi to Poljakinjam, ki sicer niso ene izmed potnic na evropsko prvenstvo, ni pomagalo. Slovenske košarkarice so tudi v nadaljevanju prevladovale na parketu, o čemer priča tudi podatek, da so poljske košarkarice prvi koš na srečanju dosegle šele po šestih minutah igre (3:18). Prvo četrtino so Slovenke dobile s kar 28:5. V drugih desetih minutah so Poljakinje le zaigrale nekoliko bolje, a so bile Grgićeve varovanke ves čas vsaj korak spredaj, ob koncu prvega polčasa so vodile s 46:21.

V tretji četrtini so nekoliko padle v igri, kar so Poljakinje izkoristile in se minuto pred koncem tretje četrtine približale le na šest točk zaostanka (52:58), ob koncu tretje četrtine pa so Slovenke povedle za osem (63:55), v zadnjih desetih minutah pa prednost še zvišale in vknjižile zanesljivo zmago s 86:67.

"Če tekmo dobro odpremo, moramo poskrbeti, da potem ne sledi takšen padec v igri, kot smo si ga privoščile danes," je po zmagi dejala s 24 točkami najbolj razpoložena v slovenski vrsti Teja Oblak. Foto: Vid Ponikvar

V slovenski izbrani vrsti je bila s 24 točkami najučinkovitejša Teja Oblak, Eva Lisec je 17 točkam dodala sedem skokov in prav toliko podaj, Shante Evans je obračun končala pri 14 točkah.

"Za zdaj nam gre vse po načrtu. Mislim, da je viden napredek v primerjavi s prejšnjimi tekmami, saj smo popravile še nekaj stvari v igri. Če tekmo dobro odpremo, moramo poskrbeti, da potem ne sledi takšen padec v igri, kot smo si ga privoščile danes," je po zmagi dejala Oblakova.

Slovenke se bodo v soboto pomerile še s Slovakinjami.