Pred slovaškima pripravljalnima izzivoma: Pričakujemo dvig ravni igre v obrambi

Slovenske košarkarice so se v ponedeljek za uvod v tretji cikel priprav na junijski EuroBasket zbrale v Zrečah, danes pa pripotovale na edino gostovanje v pripravljalnem obdobju, v slovaški Piešt'any. Tu bodo odigrale dve pripravljalni tekmi, v petek jim bodo nasproti stale Poljakinje, te letos ne bodo igrale na prvenstvu stare celine, v soboto pa še gostiteljice, ki bodo sodelovale tudi na EP.

"V naslednjih dveh dneh nas čakata dve pripravljalni tekmi, ki sta v tem trenutku za nas pomembni predvsem z vidika, da nadaljujemo stopnjevanje svoje forme. V zadnjem tednu smo na treningih dali veliko poudarka agresivnosti, zato pričakujemo, da bomo dvignile raven svoje igre tudi v obrambi. Na treningih je poleg dobrega vzdušja očitno tudi to, da napredujemo kot ekipa. Ti dve tekmi bomo poskušali kar najbolje izkoristiti," pred srečanjema razmišlja Zala Friškovec.

Slovenke so pripravljalno obdobje odprle z dvema zmagama nad Črno goro, skupno pa jih do začetka prvenstva stare celine v Strasbourgu čaka sedem pripravljalnih tekem.

Varovanke Damirja Grgića se po zadnjih ocenah Fibe glede na zasedbo in predstave v kvalifikacijah za EuroBasket, ki so jih Slovenke sklenile brez poraza, v napovedih za končna mesta na prvenstvu uvrščajo na peto mesto. Pred njimi so Francija, Belgija, Srbija in Španija.

