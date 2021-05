Košarkarice v Zrečah, v četrtek na Slovaško

Priprave ženske članske reprezentance na evropsko prvenstvo so se prevesile v tretji teden. Košarkarice so se danes v popoldanskih urah zbrale v Zrečah, kjer bodo trenirale do četrtka, nato pa jih čaka odhod na Slovaško in novi dve pripravljalni tekmi za EuroBasket.

Slovenske košarkarice so se danes po dnevu premora v sproščenem vzdušju zbrale v Zrečah, kjer so najprej opravile PCR testiranje na koronavirus, zvečer pa bodo prvič v tretjem ciklu priprav preizkusile koše v dvorani v Zrečah. 14 izbrank Damirja Grgića je v petek in soboto uspešno opravilo s prvima dvema pripravljalnima tekmama na EuroBasket.

Do začetka EP še pet pripravljanih tekem

Slovenke so dvakrat ugnale Črno goro, do začetka evropskega prvenstva pa jih čaka še pet pripravljalnih srečanj. Že v četrtek bodo Slovenke odpotovale na Slovaško, kjer se bodo v kraju Pieštany v petek in soboto na pripravljalnem turnirju srečale s Poljsko in domačinom Slovaško.

Slovenske košarkarice bodo nato priprave nadaljevale v Zrečah, zatem pa se bodo preselile v Ljubljano, kjer bodo 7. in 8. junija odigrale še dve pripravljalni tekmi na EuroBasket proti Poljski. 13. junija bodo odpotovale v francoski Strasbourg, kjer bodo 17. junija odigrale prvo tekmo na EuroBasketu, pred tem pa se bodo 14. junija na zadnjem pripravljalnem obračunu pomerile še s Francijo.

Z vsakim ciklom še večja zagnanost za delo

"Vstopile smo v tretji cikel priprav. Ta teden nas čakata dve tekmi na Slovaškem in pričakujem, da bomo naredile napredek od predstav iz prejšnjega tedna. Upam, da bomo stopnjevale formo iz treninga in v trening in da bomo pokazale še več. Glavni cilj je, da ves čas napredujemo. Z vsakim novim ciklom pride tudi nova, še večja zagnanost za delo," je po zboru v Zrečah povedala Teja Oblak.

Preberite še: