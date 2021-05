Črnogorke padle še drugič, tokrat šele po podaljšku

Slovenska ženska članska reprezentanca je v Laškem odigrala prvi dve pripravljalni tekmi na junijski EuroBasket in zabeležila zgodovinski prvi dve zmagi nad reprezentanco Črne gore. Pred tem so bile Slovenke namreč petkrat neuspešne.

Slovenke so že na svojih prvih dveh pripravljalnih obračunih pokazale, da so na pravi poti in da dobro stopnjujejo pripravljenost na EuroBasket. Slovenske košarkarice so sicer v Laškem opravile štiri treninge, tako na petkovi kot sobotni tekmi pa je selektor Grgić porazdelil igralne minute med vse košarkarice. Prvi koš v dresu Slovenije je na drugem obračunu dosegla debitantka Mojca Jelenc.

Grgićeve izbranke bodo po dnevu premora priprave nadaljevale v ponedeljek, 24. maja, v Zrečah. Že v četrtek bodo Slovenke odpotovale na Slovaško, kjer se bodo v petek in soboto na turnirju v kraju Pieštany pomerile s Poljsko in Slovaško. Priprave se bodo nato nadaljevale še v Zrečah in Ljubljani.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenske košarkarice bodo prvo tekmo na evropskem prvenstvu odigrale 17. junija, ko se bodo pomerile s Turčijo, dan pozneje pa bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

"Za nami je pričakovan drugi cikel priprav, na katerem je bilo več poudarka na taktični pripravi. Ti dve tekmi s Črno goro sta bili za nas zelo pomembni, da smo videle, kje so še pomanjkljivosti v naši igri. Še vedno se pojavljajo napake, ki jih moramo do EuroBasketa popraviti, sta pa ti dve zmagi zagotovo dobra popotnica za naprej," je po tekmi povedala Eva Rupnik, ki je k zmagi prispevala sedem točk, prav toliko asistenc in pet skokov.

Najboljši strelki v slovenski reprezentanci sta bili Eva Lisec in Zala Friškovec s po 15 točkami.