Slovenke v pripravah na EuroBasket premagale Črno goro

Slovenska ženska članska reprezentanca je zmago proti Črni gori odprla niz sedmih pripravljalnih tekem, ki jih bodo Slovenke odigrale pred začetkom EuroBasketa. Slovenija je svojo prvo pripravljalno tekmo v dvorani Tri lilije, kjer so bili prisotni tudi gledalci, začela v postavi Annamaria Prezelj, Nika Barič, Teja Oblak, Shante Evans in Eva Lisec. Selektor Damir Grgić je sicer pred tekmo odločil, da v dvanajsterico izbrank za prvo srečanje s Črno goro ne uvrsti Lee Debeljak in debitantke Mojce Jelenc.

Izenačen začetek

Srečanje je postreglo z izenačenim začetkom, po polovici prve četrtine je bil izid poravnan na 9:9, do konca prvih desetih minut pa so Slovenke pobegnile na +9 (20:11) in prednosti do konca obračuna niso več izpustile iz rok. Tudi v drugi četrtini so bile slovenske košarkarice razred zase in so bile ves čas korak pred tekmicami. Prednost domače ekipe je ves čas znašala okoli 12 točk, po trojki kapetanke Nike Barič pa je Slovenija pet minut pred koncem prvega polčasa povedla z 32:17. Selektor Grgić je že v prvem polčasu na parket poslal na parket vseh svojih 12 igralk, ki so prvi polčas dobile s 40:30.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

V začetku zadnje četrtine strelski mrk

Tudi tretja četrtina je pripadla domačim košarkaricam, ki so z raznovrstno igro rešetale mrežico svojih nasprotnic, selektor Grgić pa je tudi v drugem polčasu veliko menjal. Slovenke so se v zadnjih deset minut podale s prednostjo desetih točk, nato pa je v uvodu v zadnjo četrtino sledil strelski mrk domače ekipe, ki so ga Črnogorke s pridom izkoristile. Sedem minut pred koncem je prednost gostiteljic znašala le še štiri točke (56:52), a bližje od tega Črnogorkam bojevite Slovenke niso dopustile. Z delnim izidom 7:0 so stvari znova postavile na svoje mesto in so na koncu zasluženo slavile z 68:56.

V slovenski izbrani vrsti je bila z 18 točkami najučinkovitejša Teja Oblak, Shante Evans je k zmagi pripomogla z dvojnim dvojčkom (14 točk, 10 skokov), Nika Barič je vknjižila 12 točk.

V soboto se bodo s Črnogorkami pomerile še enkrat. Foto: Vid Ponikvar

V soboto še enkrat

Slovenke se bodo v soboto s Črnogorkami v Laškem pomerile še drugič, a bo druga tekma zaprta za javnost. Slovenke bodo do začetka EuroBasketa nato odigrale še pet tekem. Osemindvajsetega in 29. maja se bodo #rakete na Slovaškem pomerile z domačo izbrano vrsto in Poljsko, dve tekmi s Poljakinjami pa jih čakata tudi 7. in 8. junija v Ljubljani. Zadnji test Slovenke čaka na prizorišču evropskega prvenstva, ko se bodo tri dni pred začetkom EuroBasketa pomerile s Francijo.

Še ogromno rezerv

"Čestitke igralkam za prvo zmago. S pristopom deklet sem zadovoljen, videlo se je, da imamo še ogromno rezerv, kar je za ta čas povsem normalno. V tem trenutku je najbolj pomembno to, da smo zdravi in da iz dneva v dan stopnjujemo svojo formo," je po tekmi povedal selektor Grgić.

Najboljša strelka tekme Teja Oblak pa je menila: "To je bila naša prva tekma in moram reči, da je bilo nekaj zadev v igri že zelo dobrih. S pripravami smo res šele na začetku, videlo se je, da se do zdaj še nismo veliko ukvarjali z agresivnostjo v obrambi. Dobro je, da odigramo čim več tekem, da lahko popravljamo svoje napake. Čestitke dekletom za prvo zmago in upam, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali."

Pripravljalna tekma v pripravah na EP 2021: Petek, 21. maj:

Slovenija : Črna gora 68:56 (56:46, 40:30, 20:11)

Oblak 18, Evans 14 (10 skokov), Barič 12; Pašić 13, Mujović 11

