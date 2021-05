Slovenske košarkarice v petek proti Črnogorkam s podporo navijačev

Slovenske košarkarice so pretekli teden na Rogli opravile s prvim ciklom priprav pred evropskim prvenstvom, ki ga bosta junija gostili Španija in Francija. Po dnevu premora so se v sredo zbrale v Laškem, kjer bodo v petek odigrale prvo izmed sedmih pripravljalnih tekem pred odhodom na EP.

Prve tekmice Slovenk bodo Črnogorke, ki se prav tako pripravljajo na EP. Črna gora se je na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2019 uvrstila na 12. mesto, Slovenija je bila deseta.

Črnogorke so sicer nastopile na petih evropskih prvenstvih, trenutno so 22. reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), Slovenija je na 30. mestu. Ekipi sta do zdaj odigrali pet medsebojnih tekem, vseh pet tekem pa je dobila Črna gora. Zadnjič sta se ekipi pomerili v Podgorici na dveh pripravljalnih tekmah pred EP junija leta 2017, ko je bila Črna gora boljša z 72:59 in 70:62.

"Mislim, da so dekleta do zdaj opravila izjemno delo. V tem trenutku rezultat niti slučajno ni v ospredju. Veseli nas, da se je ekipa Črne gore odločila, da pride k nam na gostovanje, saj vemo, kaj Črna gora pomeni v evropski košarki v zadnjih letih. Prepričan sem, da bosta to dve zelo dobri tekmi in hkrati dober pokazatelj našega trenutnega stanja," pred uvodnima tekmama pravi slovenski selektor Damir Grgić.

Na petkovem obračunu, ki se bo začel ob 18. uri, bodo lahko prisotni tudi gledalci. Število vstopnic je zaradi omejitev v povezavi s koronavirusom omejeno, na voljo za nakup pa so le preko spletne prodaje na spletni strani Eventima po ceni 8 evrov. Vstopnic pred dvorano Tri lilije ne bo mogoče kupiti, prav tako jih ni mogoče kupiti na drugih prodajnih mestih.

Skladno z veljavnimi odloki se gledalci tekme lahko udeležijo le, če imajo negativni rezultat testa proti virusu sars-cov-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma če izpolnjujejo PCT pogoje.

Obe ekipi se bosta nato v soboto v Laškem pomerili še za zaprtimi vrati.