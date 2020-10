Dragić je v bolečinah priznal premoč

Potem ko je bil Goran Dragić prisiljen izpustiti tudi četrto tekmo velikega finala lige NBA, so košarkarji Los Angeles Lakers še tretjič premagali Miami Heat (102:96) in so zdaj le še zmago oddaljeni od naslova prvaka (3:1).

Goran is a warrior. He’s clearly trying as much as he can to play. pic.twitter.com/HKezEM3k2K — Will Manso (@WillManso) October 6, 2020

Goranu Dragiću, ki je vnovič pokazal svoj borben in požrtvovalen značaj, ne more nihče očitati želje. Potem ko si je na prvi tekmi finala lige NBA poškodoval tetivo stopalnega loka in je bil prisiljen izpustiti dve tekmi, se je pred četrtim spopadom svojega Miamija z LA Lakers vrnil v kader, stisnil zobe, se ogreval, a moral na koncu priznati premoč. Ko so ga po ogrevanju kamere ujele na klopi Miami Heat, je so njegove orošene oči in obrazna mimika povedali več kot tisoč besed. Ne gre. Ne še. Za razliko od Bama Adebaya, ki se je po težavah z ramenom in vratom vrnil v prvo peterko Miamija, se je moral Gogi vnovič sprijazniti zgolj z vlogo gledalca iz prve vrste.

Dragić priznal premoč, sledil mu je Miami

Ko je kamera nekaj trenutkov pred koncem tekme vnovič ujela Dragića, je njegov skrušen pogled povedal vse. Medtem ko je Ljubljančan priznal premoč poškodbi, jo je njegov Miami Jezernikom iz Kalifornije. Še tretjič na štirih tekmah. A tudi tokrat je moštvo s Floride drago prodalo svojo kožo, saj tekmec ni prav v nobeni fazi tekme vodil z več kot devetimi točkami naskoka. A močnejši in bolj raznolik je bil v zadnjih minutah zadnje četrtine, ko sta udarnemu dvojcu LeBron James-Anthony Davis na pomoč priskočila še Kentavious Caldwell-Pope in Rajan Rondo.

Foto: Getty Images

Izenačeno, toda …

S statistiko vselej prežeti Američani so pred zadnjimi dvanajstimi minutami izpostavili podatek, da so LA Lakers so bili kar 55 zaporednih tekem, na katerih so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo. Tudi tokrat so ostali zvesti tradiciji in statistiki. Miami je resda na celotni tekmi vodil le v kratkih odsekih, a po drugi strani tekmecu ni nikoli dovolil, da bi se povsem odlepil. V prvi četrtini so tako Jezerniki vodili največ s sedmimi, v zadnji pa z devetimi točkami prednosti. A še na polovici zadnje četrtine je bil rezultat izenačen (83:83). Nato pa so na sceno stopili Pope, Davis in James, medtem ko pa je Miamiju kljub garaškemu delu in poskusom Jimmyja Butlerja ter Tylerja Herra zmanjkalo goriva.

Foto: Reuters

Peta tekma finala bo na sporedu v noči na soboto, znova ob 3.00 po slovenskem času. Če se bo tudi ta končala z zmago Jamesa in druščine, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Morebitno slavje bo letos zaradi smrti Kobeja Bryanta prav gotovo še posebej čustveno. Jezerniki bi obenem s tem naslovom, prvim po desetletju, na vrhu večne lestvice ujeli Boston Celtics. Kljub temu, da so na pragu zmagoslavja, pa se Jezerniki zavedajo, da delo še ni končano. Zgodovina lige NBA beleži 13 primerov, ko se je ekipa v končnici vrnila po zaostanku z rezultatom 1:3. Le enkrat se je to zgodilo v finalu, in sicer leta 2016. Takrat je prav LeBron v dresu Clevelanda nadoknadil vodstvo Golden State Warriors in prišel do svojega tretjega prstana.

Več sledi ...