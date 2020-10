Razočarani Dragić pogleduje gor in sprašuje

Poškodba stopala ni nekaj novega pri Goranu Dragiću kot denimo težave z vratom pri centru Bamu Adebayu. Nobeden od njiju ni odigral prve tekme finala proti LA Lakers do konca, izpustila sta naslednji dve, pri obeh pa ni nobenega jasnega znaka, kdaj bi se lahko vrnila na parket.

"Bolje se počutim, ni pa le od mene odvisno, kdaj bom lahko zaigral. Zdravniško osebje bo prižgalo zeleno luč. Rad bi se čim prej vrnil. Rad bi bil tudi zdrav. Iz dneva v dan bomo videli, kako bo. Sranje je, če bi radi vedeli, kako se počutim. Težko je, ko ti trener reče, da ne boš mogel igrati. Lahko bi norel, vendar je, kot je. S tem se moram spoprijeti. Zavedam se, da je zdravje bogastvo," je iz Orlanda sporočil Adebayo, ki je bil vesel, da se je Miami po zaslugi izjemnega Jimmyja Butlerja in njegovega trojnega dvojčka (40 točk, 11 asistenc, 13 skokov) vrnil v boj za lovoriko in zmanjšal prednost Lakers v zmagah na 2:1.

Celo kariero čakal na to priložnost

"Vedno sem oboževal njegovo igro. Nihče ne ve, koliko dela vloži izven parketa. Zgodaj vstane in gre pozno zvečer metat na koš. Zame ni šok, da je prišel do trojnega dvojčka. Vesel sem, da nas je spravil nazaj v igro," je dejal Adebayo.

Bam Adebayo je dal jasno vedeti, kako se počuti: "Sranje je, če bi radi vedeli, kako se počutim." Foto: Getty Images

Nad njegovo igro je bil navdušen tudi kapetan zlate slovenske reprezentance: "Zato je vodja in srce ekipe. Neverjetno predstavo je prikazal. Vesel sem zanj, vesel za nas. Neverjeten je bil v vseh vidikih igre."

Ko je beseda nanesla na njegovo poškodbo, je bilo iz njegove obrazne mimike razbrati, da mu je izjemno hudo, ker ne more biti na parketu. Celo kariero je čakal na to priložnost, bil je ključni mož Vročice v balončku v Orlandu, da se je prebila do velikega finala, zdaj pa je na stranskem tiru.

"Večino časa se sprašujem in tudi tistega zgoraj"

"Ni mi lahko, in sedeti ob strani ter gledati ekipo, kako se bori. Jasno, rad bi bil zraven. Večino časa se sprašujem in tudi tistega zgoraj, zakaj se je zgodilo ravno zdaj. Težko je. Poskušam gledati s tega vidika, da se vse zgodi z razlogom," je razočaran Dragić.

Dragić in Adebayo sta zadnji dve tekmi gledala v civilni opravi. Foto: Getty Images

Njegova poškodba je dobila dodatne razsežnosti ravno ob vstopu v finale, a je čutil bolečino že pred tem. Na prvi tekmi proti LA Lakers je moral v drugi četrtini zapustiti parket in se vse odtlej nanj še ni vrnil: "Zadnji dve seriji proti Milwaukeeju in Bostonu sem že igral s težavami, vendar ni bilo tako resno. Nimamo veliko počitka med tekmama. Na žalost se je zgodilo, kot se je."

Odstotek, da bi se vrnil, je majhen, poudarja Dragić

Tudi pri njem ni jasna časovnica vrnitve, a za zdaj kaže, da ga bomo težko še videli oblečenega v dresu in na delu na parketu. "Delam vse, kar lahko naredim. Boljše je kot takrat, ko se je zgodilo, vendar bomo videli. Nimam časovnega okvirja. Imam bolečine. To je največja skrb," pravi Gogi, ki je na vprašanje, ali verjame, da bi lahko bili priča čudežni ozdravitvi, odgovoril: "Če sem pošten, ne vem. Pri tej poškodbi ne veš, kako se bo bolečina stopnjevala. Kar lahko naredim, je to, da jo zdravim. 24 ur na dan sem podvržen temu. Poskušam priti nazaj. Bomo videli. Nimam pa odgovora na to vprašanje."

Goran Dragić je eden od vodij moštva, ki bi ga krvavo potrebovali na parketu.

Zlati slovenski reprezentant z EuroBasketa 2017 je še poudaril, da je odstotek za njegovo vrnitev majhen, kar je velik udarec za Miami. Prav v košarkarju iz Kosez so imeli pravega vodja na parketu, ki je znal motivirati soigralce, hkrati pa sejati paniko v tekmečevi obrambi. "Rekli so mi, da se lahko dnevno spreminja. Če bom lahko pritisnil na nogo ... Boljše je kot pred štirimi dnevi, ko se je zgodila poškodba. Bomo videli, kako bo v bližnji prihodnosti. Rad bi bil z ekipo. To ni skrivnost. Za to sem delal vso kariero," je z žalostnim tonom dejal Dragić, ki zagotovo preživlja najtežjo psihološko bitko na svoji košarkarski poti.