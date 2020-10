Dvojno razočaranje za Gorana Dragića

več sledi ...

Upanje za Dragića?

Tretja tekma finala bo na sporedu v noči na ponedeljek (1:30). O tem, ali bo takrat lahko pod koše znova stopil tudi Dragić, bomo verjetno znova ugibali do zadnjega trenutka. Spomnimo, Ljubljančan si je v na prvi v povsem nedolžnem prodoru natrgal tetivo stopalnega loka. Poškodba sicer ni tako huda, da bi ga pri Miamiju že dokončno odpisali, a vseeno tako resna, da nadaljevanje sezone ostaja vprašljivo. Zadnji termin, ki je sicer v ligi NBA zelo uveljavljen, pušča priprta vrata, čeprav zgodovina tovrstnih poškodb za Slovenca ni pretirano optimistična.

Foto: Reuters

V zadnjem desetletju je pri 17 košarkarjih lige NBA, med katerimi je tudi Pau Gasol, okrevanje v povprečju trajalo več tednov. Sedemnajsterica je pred vrnitvijo v povprečju izpustila 12,8 tekme. Dragićeva zgodba bi bila zaradi teže finala lahko krajša, tudi ob pomoči injekcije kortizona, a so na to temo v taboru prvakov vzhodne konference zelo skopi.

Jezerniki po 17. naslov

Če bodo LA Lakers, za katere je bila to 14. zmaga v 17. tekmi letošnje končnice (po enkrat so jih premagali Portland, Houston in Denver), izkoristili dobro izhodišče in se v "mehurčku" v Orlandu veselili končne zmage, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Jezerniki bi s tem naslovom, prvim po desetletju, na vrhu večne lestvice ujeli Boston Celtics. Zasluge za to, da se ti ne borijo že za svoj 18. naslov, pa ima prav Miami, ki je Kelte izločil v vzhodnem konferenčnem finalu. Moštvo s Floride po drugi strani lovi svoj četrti naslov prvaka, nesrečni Dragić pa prvega in šestega "za Slovenijo", saj imajo šampionske prstane v domačih sefih že Rašo Nesterović ter po dva Beno Udrih in Saša Vujačić.