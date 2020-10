Nočna mora za Dragića in Miami

Goran Dragić je (pre)dolgo čakal na svoj prvi nastop v velikem finalu lige NBA, a si takšnega ni predstavljal niti v nočnih morah. Ljubljančan namreč ni še niti dobro ogrel svojega dizelskega motorja, ko je že obsedel. Koseški zmaj si je namreč pri prodoru v 20. minuti tekme brez stika s tekmecem poškodoval stopalo leve noge. Podrobnosti uradno še niso znane, a po prvih črnogledih namigih, ki jih trener sicer na novinarski konferenci še ni želel komentirati, naj bi bila zanj serija celo končana. Do usodnega trenutka je izkušeni 34-letni organizator igre igral slabih 15 minut in vknjižil šest točk (met za 3 točke 0:1, za 2 točki 3:7), en skok, tri asistence ter dve pridobljeni žogi. S tem se je prisilno prekinil tudi spoštovanja vreden niz. Gogi je namreč na predhodnih 33 tekmah končnice presegel dvomestno število točk.

Dragić se je ustavil pri šestih točkah. Foto: Getty Images

Sprehod do 1:0

Slovenski član prvakov vzhodne konference sicer ni bil edini z zdravstvenimi težavami. Te so mučile tudi Jimmyja Butlerja (zvin gležnja) in Bama Adebaya (poškodba ramena). A če Miami tokrat res ni imel sreče s tovrstnimi nezgodami, velja poudariti, da tudi ni imel uspeha pri razvijanju svoje igre in predvsem pri omejevanju napadalnega stroja LA Lakers. LeBron James in soigralci so namreč po podrejenem položaju v prvi četrtini nato pritisnili na plin ter z vsestransko igro ujeli ritem, ki je bil za načeti Miami prehud zalogaj. Zasedba, ki jo vodi trener Frank Vogel, je tako gladko in predvsem brez pretiranega naprezanja ter dramatičnih vložkov v zadnji četrtini dobila prvo tekmo finalne serije.

Status prvega strelca je tokrat prevzel Anthony Davis, ki je 34 točkam dodal še devet skokov. V svojem izjemnem slogu je odigral tudi LeBron James, ki je za las zgrešil trojnega dvojčka (25 točk, 13 skokov, 9 asistenc), pri čemer pa je jasno, da mu tokrat še zdaleč ni bilo treba izstreliti vseh nabojev.

V dodobra načeti četi Miami Heat pa je bil na vrhu liste strelcev Jimmy Butler (23 točk). Kar 18 jih je prispeval novinec Kendrick Nunn, ki je po Dragićevi poškodbi po daljšem času prišel do zajetnejšega odmerka minut. V oči pa bolj bodejo manjkajoče točke Miamija. Poškodovana Adebayo in Dragić sta jih namreč skupaj prispevala 14, ostrostrelec Duncan Robinson pa nič. Še več, v 27 minutah igre je le trikrat vrgel proti obroču.

LeBron James želi svoj četrti prstan, prvega v dresu LA Lakers. Foto: Getty Images Po -13 le še enosmerni promet

Pri Miamiju si seveda niso delali nobenih utvar, da lahko do odločilnega pobega pridejo že v prvi četrtini. Tudi po tem, ko je Andre Iguodala, za katerega je to že šesti zaporedni nastop v velikem finalu (tri v dresu Golden State Warriors je končal tudi s šampionskim prstanom) v peti minuti zadel za vodstvo s 13 točkami prednosti (25:12). Pa tudi če bi lažno verjeli v ta scenarij, so hitro dobili streznitveni odgovor. Tik pred iztekom uvodnih dvanajstih minut so namreč LA Lakers preko Alexa Carusa prvič na tekmi povedli (31:28).

Že v naslednji četrtini je imelo več kot deset točk naskoka na svojem računu moštvo iz Kalifornije, in sicer sprva po trojki nekdanjega košarkarja ljubljanske Olimpije in poznejšega prvaka dvakratnega prvaka s SA Spurs in Torontom Dannyja Greena dobre tri minute pred osrednjim odmorom (57:45). Tik pred tem je iz igre odšepal Dragić.

Druga tekma finala bo na sporedu v noči na soboto. Foto: Getty Images

Toda za razliko od prvega primera, ki se je končal s hitro nevtralizacijo, je tokrat sledila nadgradnja. Jezerniki so namreč zagnali svoj strelski stroj in ga dopolnjevali s fizično močjo v raketi. Ko je svojo drugo in trinajsto klubsko trojko zadel LeBron James, je zasedba v kultnih rumenih dresih na začetku tretje četrtine vodila že za več kot 20 točk (72:51), na polovici tega dela tekme pa že za neverjetnih 30 (87:57).

To je bila tudi prednost, ki je zahodnim prvakom dala privilegij do nadzorovane igre. V preostanku tretje in večjem delu zadnje četrtine so s sproščanjem in zategovanjem vajeti stalno pazili, da je naskok ostajal na dobrih dvajsetih točkah. Ko je sicer dobrih pet minut pred koncem padel pod to mejo (107:90), v preobrat niso verjeli niti najbolj vročični privrženci Vročice. Na koncu je bilo +18.

Foto: Getty Images Lakers za 18., Miami za četrti, Gogi za prvi naslov

Seveda gre šele za prvo dejanje drame, ki ima lahko v skrajnem primeru še šest nadaljevanj. Zmagovalec mora namreč, tako kot v predhodnih fazah končnice, za končno zmagoslavje dobiti štiri tekme. Če bo to uspelo LA Lakers bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Jezerniki bi s tem naslovom, prvim po desetletju, na vrhu večne lestvice ujeli Boston Celtics. Zasluge za to, da se slednji ne borijo že za svoj 18. naslov, pa ima prav Miami, ki je Kelte izločil v vzhodnem konferenčnem finalu.

Moštvo s Floride po drugi strani lovi svoj četrti naslov prvaka, nesrečni Goran Dragić pa prvega in šestega "za Slovenijo", saj imajo šampionske prstane v domačih sefih že Rašo Nesterović ter po dva Beno Udrih in Saša Vujačić.

Liga NBA, finale, prva tekma: Los Angeles Lakers : Miami Heat 116:98

Davis 34, James 25 (13 skokov); Butler 23, Nunn 18, ... Dragić 6

