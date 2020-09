Kako fantič iz Kosez uresničuje otroške sanje

"Kar se dogaja, je posledica dela in odnosa. On ni zvezdnik, je pa zvezda," o Goranu Dragiću, ki se z Miamijem pripravlja na prvo tekmo velikega finala lige NBA, razmišlja dolgoletni športni delavec Janez Rajgelj. Tisti košarkarski delavec, ki je z "zmajem" sodeloval pri Slovanu in Olimpiji, torej krepko pred tem, ko sta se Pat Riley in Erik Spoelstra lotila sestave unikatnega moštva na Floridi. Tedaj, ko je bil to še suhljati mladenič iz enosobnega družinskega stanovanja v Kosezah, in ne to, kar je danes - milijonar z ukoreninjenimi pozitivnimi vrednotami v lovu na košarkarski sveti gral.

Foto: Getty Images LeBron James-Athony Davis in Miami Heat z - vsaj za ameriške razmere - dokaj neobičajno homogenim in raznolikim kadrom, v katerem pa ima ključno vlogo tudi Goran Dragić. Četrti Slovenec v finalu lige NBA, a s krepko večjo vlogo in pooblastili kot predhodniki Rašo Nesterović, Beno Udrih in Saša Vujačić. "O tem sem sanjal od otroštva, v ligi NBA pa čakal več kot desetletje," pred prvo tekmo, ki bo na sporedu v noči na četrtek (3.00), razmišlja Gogi. A velja dodati, da najverjetneje ni sanjal le o nastopu v finalu, temveč tudi o tem, da si priigra šampionski prstan. Trideset moštev se je podalo v rekordno dolgo sezono lige NBA. Dvaindvajset se jih je po koronaprekinitvi nato preselilo v "mehurček" v Orlandu. Šestnajst jih je nadaljevalo boje v končnici. Le še dve sta ostali v boju za naslov prvaka lige NBA. Los Angeles Lakers z zvezdniškim tandemomin Miami Heat z - vsaj za ameriške razmere - dokaj neobičajno homogenim in raznolikim kadrom, v katerem pa ima ključno vlogo tudi. Četrti Slovenec v finalu lige NBA, a s krepko večjo vlogo in pooblastili kot predhodnikiin. "O tem sem sanjal od otroštva, v ligi NBA pa čakal več kot desetletje," pred prvo tekmo, ki bo na sporedu v noči na četrtek (3.00), razmišlja Gogi. A velja dodati, da najverjetneje ni sanjal le o nastopu v finalu, temveč tudi o tem, da si priigra šampionski prstan.

Ob Dragićevem drugem kariernem vrhuncu in nesporno najvišjem na klubski ravni se mnogim, ki so sodelovali z njim, spomin vrača 20 ali 15 let nazaj. Na začetek, kjer se izriše podoba suhljatega koseškega fanta, ki je vselej tako rad zvedavo pogledoval proti košarkarskim igriščem. Od tistega pred OŠ Koseze do zanj legendarnega igrišča pred dvorano Ilirije na Vodnikovi ulici. Da tam ne bi igral le na betonski podlagi, mu je vrata dvorane odprl Spasoje Todorović - Spale, njegov prvi pravi trener. Tisti, ki ga je dokončno "okužil" z ljubeznijo do košarke, ga znal v tem športu usmeriti, mu pojasniti vpetost panoge v življenje, a mu, ko je zato napočil pravi trenutek, tudi pomigniti proti izhodnim vratom. Ta so ga nato vodila na Kodeljevo, kjer domuje Slovan. Za Gorana Dragića je bila to odskočna deska ...

Janez Rajgelj Foto: Vid Ponikvar Ni zvezdnik današnjega časa, je pa zvezda, ki zlepa ne ugasne Da se na začetku tisočletja na drugem koncu mesta kali izjemno nadarjen košarkar, ki postaja prevelik za Ilirijo, je kaj kmalu prišlo tudi na uho Janezu Rajglu, tedanjemu direktorju Geoplina Slovana. "Spale, vsa čast! V tem fantiču je videl nekaj več in ga forsiral, nato pa mu dal vedeti, naj odide v novo okolje," je, ko smo mu omenili Dragića, po spominu pobrskal dolgoletni košarkarski delavec, sicer tudi prvi menedžer Marka Milića.



Leta 2004 je Dragića iz Ilirije pripeljal v Slovan. Vmes sta "preskočila" Tivoli, kjer je tedaj domovala Olimpija, a ni bila dovolj prepričljiva in odločna. "Slovan je bil tedaj za mladega Gorana idealna izbira. Dobil je priložnost, poleg tega pa je bila liga ABA v tistih letih bolj kakovostna kot danes. Poligon za razvoj je znal izkoristiti," pripoveduje Rajgelj.



Dragić (s št. 9) v ekipi Geoplina Slovana za sezono 2005/06 Foto: Vid Ponikvar



Njegova pot se je z Dragićevo znova križala leta 2007, ko je Rajgelj v svojem prvem mandatu že sedel v direktorski pisarni Olimpije. "V Baskonii oziroma Murcii, kamor se je odpravil iz Slovana, očitno niso vedeli, kaj so dobili v roke. Zato njegova pot v Španiji ni šla v pravo smer. Da bi mu pomagali, smo ga pripeljali v Olimpijo. Dobil je priložnost v evroligi. Sledil je preboj v ligo NBA," se spominja.



V isti sapi dodaja, da na njegovi poti prav nič ni bilo samoumevno. "Vse, kar se dogaja, je posledica njegovega dela in odnosa. Podobno velja tudi za njegovega brata. Goran Dragić ni zvezdnik današnjega časa, je pa zvezda današnjega časa. Takšne zvezde pa zlepa ne ugasnejo," razmišlja naš sogovornik.



Dragić v družbi Marka Milića, Luke Dončića in košarkarjev Olimpije ob naslovu državnega prvaka 2008 Foto: Vid Ponikvar



Foto: Reuters Nadaljevanje zgodbe je znano. Leta 2008 se je po naslovu državnega prvaka, ki ga je v Domžalah slavil tudi v objemu Saše Dončića in njegovega sina, tedaj osemletnega Luke, odpravil v ZDA. Prva postaja na njegovi poti v ligi NBA je bil Phoenix, za katerega je igral v dveh obdobjih. Vmes je bil tudi član Houston Rockets. Leta 2015 se je preselil v Miami, kjer sta mu trener Erik Spoelstra in predsednik Pat Riley obljubila boj za šampionski prstan.

Ob popolni preobrazbi ekipe se je že ustvaril vtis, da obljube ne bosta izpolnila. Javna skrivnost je tudi, da je bil Gogi vsaj v dveh obdobjih na izhodnih vratih Miamija. Vmes je v pravi košarkarski pravljici slovensko reprezentanco na EuroBasketu 2017 popeljal do naslova evropskega prvaka.

Tik pred iztekom veljavne pogodbe in selitvijo na trg povsem prostih igralcev piše novo pravljico. Prizorišče bi bilo težko bolj ustrezno – letovišče Walt Disney World v Orlandu, kjer domujejo pravljični junaki.