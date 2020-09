Fantastični Dragić pripravljen odpreti vrata raja

Noč na četrtek bo za marsikaterega slovenskega košarkarskega navdušenca veliko krajša, kot bi bila sicer. Ob treh po srednjeevropskem času bodo na parket namreč stopili košarkarji najboljših dveh ekip lige NBA v tej sezoni, med njimi pa bo tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić, ki bo skušal postati četrti Slovenec s šampionskim prstanom. Slovenski košarkarski virtuoz bo tako kot pred dobrimi tremi leti na zlatem Eurobasketu skušal uresničiti še svojo drugo veliko željo – osvojitev šampionskega prstana. V finalu se bosta tokrat prvič v zgodovini pomerili ekipi, ki se prejšnjo sezono nista uvrstili v končnico.

"Po zmagi nad Bostonom smo imeli večerjo, malo smo proslavili, a takoj naslednji dan smo vedeli, da se moramo vrniti na delo. Pripravljeni in skoncentrirani smo na serijo, ki nas čaka. Počutim se odlično, vesel sem, da smo prišli tako daleč, a želimo še več. Za nami je odlična sezona in še vedno nismo končali. Upam, da nas čaka še nekaj dobrih tekem," je pred sklepnim dejanjem povedal Gogi, ki je prepričan, da lahko z ekipno igro, ki jih krasi že celotno končnico v Orlandu, presenetijo tudi velikane iz Kalifornije.

Miami že celotno končnico krasi izjemna ekipna igra. Foto: Getty Images

"Odločilo bo veliko stvari. Tako kot vedno bosta zelo pomembna skok in obramba. Igrati moramo ekipno, kot smo igrali do zdaj. Biti moramo agresivni in to bo zagotovo ključ do uspeha," je prepričan Dragić, ki bo brez dvoma znova med pomembnejšimi členi Miamija. S povprečjem 20,9 točke na tekmo je v Orlandu tudi prvi strelec svoje ekipe.

Z ekipno igro na vratih raja

Jimmy in Goran, prijatelja na igrišču in zunaj njega. Foto: Getty Images Pred začetkom končnice in te sezone se košarkarji s Floride za razliko od Lakersov niso pojavljali niti v najširšem krogu favoritov za končni uspeh, a v Orlandu so preprosto navdušili. Tretja najmlajša ekipa po letu 1984, ki se je uvrstila v finale lige NBA, je na dobri poti, da si pokori vso konkurenco. V prvem krogu končnice so pometli z Indiano, nato so v petih tekmah odpihnili še enega glavnih favoritov za naslov prvaka Milwaukee, v finalu vzhoda pa so po šestih tekmah odpravili še Boston.

"Res smo dobra ekipa. Čeprav nas skoraj vsi v finalu označujejo za nefavorita, da nimamo možnosti, vendar se s tem ne strinjam. Jaz ne. Ne bom rekel, da smo boljši od vseh drugih, a res me ne zanima, da nas nihče pred začetkom te serije ni videl v finalu. To razumemo in smo sprejeli, a na koncu dneva se s tem res ne obremenjujemo. Šli bomo na igrišče in igrali. Skupaj. Tako kot to počnemo vedno, potem pa bomo videli, kam nas bo to popeljalo. Stvari počnemo na svoj način, na način Miamija," je pred finalom dejal eden glavnih igralcev Miamija Jimmy Butler.

"Uživamo v uspehih drug drugega. Veliko se pogovarjamo o tekmah, a veliko se pogovarjamo tudi o tem, kako radi igramo drug z drugim. Tega ne vzamemo za samoumevno. To je moj prvi nastop v finalu, zagotovo bomo vsi nekoliko živčni, vendar moramo igrati tako, kot igramo že celotno sezono," je o receptu za uspeh prepričan Butler.

Medsebojni tekmi v tej sezoni:



8. november 2019:

Miami Heat : LA Lakers 80:95

Butler 22, Dragić 19 (6 skokov, 7 podaj); Davis 26, James 25. 13. December 2019:

Miami Heat : LA Lakers 110:113

Butler 23, Dragić zaradi poškodbe ni igral; Davis 33, James 28.

Vogel: Miami je odlična ekipa

Z 31-letnim košarkarjem, ki pri Miamiju po težavah z Minnesoto in Philadelphio doživlja drugo pomlad, se strinja tudi trener LA Lakers Frank Vogel. "Miamija ne vidim kot podrejene ekipe. V končnici so dosegli dvanajst zmag in le tri poraze, imajo enak izkupiček kot mi. Izgubili so le trikrat, izločili so Milwaukee in Boston, ki sta bila v rednem delu sezone neverjetna. Miami je odlična ekipa, zato bomo igrati res izvrstno," je prepričan Vogel.

LeBron James, Anthony Davis in Frank Vogel. Foto: Getty Images

Vogel največjo nevarnost nasprotne ekipe vidi v treh igralcih kalibra all star – Butlerju, Adebayju in Dragiću. "Zelo dobro se jih trenira, imajo več načinov, da te premagajo. Po mojem imajo tri igralce na ravni vseh zvezd – Butlerja, Bama in vedno sem menil, da je Dragić, ko je zdrav, igralec na ravni all star," je dejal Vogel, ki veliko upov polaga v največjega zvezdnika zasedbe Lakersov LeBrona Jamesa, ki je od leta 2010 do 2014 branil barve Miamija.

"Tu sem le z enim razlogom, da osvojim prvenstvo," je v svojem slogu pred finalom dejal James, ki ve, da ga kljub drugačnim napovedim ne čaka lahko delo. "Miami je posebna ekipa. Veliko ljudi ni verjelo, da bodo v finalu prav oni, a so moštvo, ki se bori. So močna ekipa. Imajo ravno prav izkušenj in mladosti," je še prepričan James.

