Nesrečni Dragić bo moral počakati

Ob visokem porazu večinoma nemočnega Miamija proti LA Lakers (98:116) navijače moštva s Floride in ljubitelje slovenske košarke po prvi tekmi finala lige NBA najbolj skrbi poškodba Gorana Dragića. Skope informacije govorijo o natrganem tkivu stopalnega loka in dodatnih pregledih pred končno diagnozo.

Strah pred tem, da je Goran Dragić svoj prvi lov na šampionski prstan v finalu lige NBA končal, še preden se je dobro ogrel, ostaja. Potem ko je igro zapustil v drugi četrtini in se preselil v slačilnico, so bile informacije o poškodbi stopala leve noge zelo površinske. Kot vse kaže, si je 34-letni Ljubljančan pri na videz nedolžni akciji, v kateri ni bil v stiku z nasprotnikovim igralcem, natrgal tkivo stopalnega loka. O tem, za kako hudo poškodbo gre, iz kluba ne poročajo, saj naj bi Gogija čakali dodatni pregledi, po katerih bo bolj znana slika o rehabilitaciji in morebitni vrnitvi pod koše.

Goran Dragic, who has led the Heat in scoring during the playoffs, is doubtful to return with a foot injury. pic.twitter.com/qjjcUXuk70 — TSN (@TSN_Sports) October 1, 2020

Anthony Davis (34 točk,9 skokov) je zasenčil Jimmyja Butlerja. Foto: Getty Images

Da bi bila mera težav, s katerimi se spopada trener Erik Spoelstra zajetnejša, sta se poškodovala še druga člana udarnega tria, Jimmy Butler in Bam Adebayo. Prvi je dvakrat nerodno stopil in si zvil gleženj, drugega pa muči poškodba ramena. Izvid rentgenskih slik je bil sicer negativen, tako da odsotnost čvrstega centra naj ne bi bila dolgotrajna. Je pa seveda omenjeni tercet prispeval precej manj, kot si je trenerski šef obetal. Butler, ki je sicer igral 33 minut, je dosegel 23 točk, Adebayo 8, Gogi pa v najskromnejši predstavi letošnje končnice v le petnajstih minutah 6.

"Stojimo mu ob strani!"

"Goranu vsi skupaj stojimo ob strani. Vemo, kako zelo si želi zmagati, se podati v bitko in garati. Prav zaradi teh lastnosti ga imamo v Miamiju radi. Želimo si, da bi bil z nami. Zdaj se bo moral ravnati po zdravniških navodilih. Njegova želja je seveda, da ostane z nami, a najprej mora poskrbeti zase," je o poškodbi soigralca, s katerim se je začutil že na prvem treningu, dejal njegov soigralec Jimmy Butler, ki je v Miami prišel pred dobrim letom. Dragić po drugi strani že leta 2015, zato so prav tekme v Orlandu njegove zadnje pod veljavno pogodbo. Po sezoni bo prost igralec. Resnejša poškodba pa bi močno okrnila njegovo pogajalsko izhodišče.

Druga tekma finala bo na sporedu v noči na soboto. Foto: Getty Images

Kalifornijski stroj

Zaradi zdravstvenih težav udarnih košarkarjev Miamija, nevidne vloge strelca Duncana Robinsona in na trenutke premehke obrambe, ki ni našla odgovora na kalifornijske mete z razdalje in razmerja sil v raketi, so košarkarji Los Angeles Lakers na krilih zvezdniškega tandema LeBron James-Anthony Davis (skupaj 59 točk) precej lagodno prišli do prve zmage v finalni seriji, ki, tako kot vse preostale tekme po odmrznitvi lige, poteka v "mehurčku" v Orlandu na Floridi. Vodili so tudi že z 31 točkami prednosti, na koncu pa slavili zmago z rezultatom 116:98.

"Sposobni smo pokazati precej več"

"Miami nam je sprva dal vedeti, da gre za fizično čvrsto moštvo. Mi nismo bili na tej ravni. A ko smo dobili udarec v usta, smo se zavedali trenutka. Garali smo za to zmago," je po tekmi dejal James, ki je za las zgrešil trojnega dvojčka (25 točk, 13 skokov, 9 asistenc), medtem ko pa so v taboru Miamija, ki je na poti do finala izločil Indiano, Milwaukee in Boston, v mislih že pri tekmi v noči na soboto (znova ob 3.00). Predvsem pri vprašanju, kaj storiti, da bo potek dogodkov drugačen. "Sposobni smo odigrati bolje, veliko bolje, kot smo to pokazali na prvem dvoboju. Preprosto, tokrat nismo bili kos njihovi telesno čvrsti predstavi. Ko so prevzeli pobudo, smo bili izgubljeni," razmišlja trener Splostera, ki pa se seveda dobro zaveda, da bo učinkovitost njegove zasedbe odvisna predvsem od razpoložljivosti vseh sil.