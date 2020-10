Edinstveno sporočilo za Dragića: V vojno zate!

Potem ko je na svoja pleča prevzel glavnino bremena in lastnoročno preprečil, da bi košarkarji Los Angeles Lakers prišli do finalnega vodstva z rezultatom 3:0, je prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler priznal, da ga je gnala tudi misel na poškodovanega Gorana Dragića.

O tem, ali bo Goran Dragić po poškodbi stopala, ki jo je staknil na prvi tekmi finala lige NBA, okreval pravočasno za vrnitev na četrto tekmo, ki bo na sporedu v noči na sredo, bomo bržčas ugibali vse do zadnjega trenutka. Tako kot na predhodni tekmi in tako kot to velja za Miamijevega centra Bama Adebaya, ki ga pestijo bolečine v vratu. Kot na dlani pa je, da so z nedeljsko zmago košarkarji Miamija poškodovanima soigralcema "kupili" nekaj dodatnega časa za rehabilitacijo in vrnitev. Pri rezultatu 2:1 je serija znova povsem odprta. Če bi LA Lakers povedli z rezultatom 3:0, bi se upanje moštva s Floride že razblinilo.

"Trojni dvojček? Šteje le zmaga!"

"Zmagali smo. Težko bi mi bilo ob tem manj mar za trojni dvojček. Zmagali smo. To je tisto, po čemer se spominjamo tekem. Ne po točkah. In to je bistvo tega Miamija ter kemije v ekipi. Na naslednji tekmi lahko ostanem pri nič točkah, poslušam kritike, a če bomo zmagali, mi bo vseeno," je po zmagi z rezultatom 115:104 pripovedoval Jimmy Butler, ki se je podpisal pod pravo košarkarsko simultanko. V skoraj 45 minutah na parketu je dosegel 40 točk, ujel enajst odbitih žog in soigralcem namenil 13 asistenc. Za nameček je odgovorno in odločno odigral v zadnji četrtini, s čimer je Miami ohranil pri življenju.

James: Bil je fenomenalen

"Bil je fenomenalen. Storil je vse, kar je moral," je tekmeca pohvalil prvi zvezdnik finalne serije LeBron James, ki se je večkrat znašel v neposrednem obračunu z Butlerjem, ob tem dvakrat izgubil živce, nekaj sekund pred koncem pa poraženo odkorakal v slačilnico. "Frustracija in občutek, da je konec," je nešportno potezo po prihodu izpod prhe komentiral James, ki je bil tokrat nesporni prvi mož LA Lakers (25 točk, 10 skokov, 8 asistenc), a je obenem tudi uvidel, da bo za končno zmago potreboval večjo podporo soigralcev. Ne le Anthonyja Davisa, ki je tokrat sicer zaostal za povprečjem in pričakovanji.

Anthony Davis in Jimmy Butler bosta na preizkušnji znova v noči na sredo. Foto: Getty Images

Za Dragića in Adebaya!

A še preden se je James lotil laskanja junaka večera, se je na omrežju Twitter oglasil Goran Dragić. "Brat Jimmy je pokazal, zakaj je vodja in srce ekipe," je zapisal Gogi. Butler mu ni ostal dolžan. Hitro je namreč razkril, da ga je gnala prav misel na slovenskega organizatorja igre in centra Adebaya. "Prav zaradi Bama in Gorana mi zmaga pomeni še toliko več. Še sem v vojno zanju. Vem, da bi onadva storila enako zame. Prosila sta me, naj ekipo ponesem do zmage. Potrudil sem se po najboljših močeh. Nisem uspel jaz. Uspeli smo kot ekipa. S tem smo dobili dodatnih 48 ur, da ju vrnemo v to finalno serijo," je pojasnil Jimmy, ki v ekipi Miamija doživlja svojo drugo košarkarsko pomlad. "Problematični Butler" je tako le še slab spomin. Spomin na neka druga klubska okolja, v katerih ni prepoznal klubske kulture. Na Floridi jo je na prvem treningu. Zato se je tudi pripravljen razdajati za ekipni uspeh.

Goran Dragić: se bo vrnil še pred koncem sezone? Foto: Getty Images Prerojeni Butler

Tega seveda ni spregledal niti trener Erik Spoelstra, ob predsedniku in ideologu ekipe Patu Rileyu ključni krivec za unikatno športno kulturo najbolj povezane zasedbe lige NBA. "Na tej točki se čutita pripadnost in vzajemen odnos. Fantje delajo stvari drug za drugega. Iskreno se imajo radi. Tako smo vsi skupaj čutili strtost src ob poškodbah Dragića in Adebaya. Še posebej Jimmy si je to gnal k srcu. Dobro se zaveda, da mora garati še več do trenutka, ko ali če se bosta vrnila," poudarja Spoelstra in dodaja: "LA Lakers bodo odgovorili. Na to moramo biti pripravljeni."

Oder jim pripada

Tudi Butler ne želi le vloge moralnega zmagovalca in pokroviteljskega trepljanja po hrbtu. Zanima ga šampionski prstan. V Gogijevi družbi. "Imamo možnosti. Ostati pa moramo osredotočeni nase. Prav na ta način smo se namreč prebili do finala," poudarja 31-letni zvezdnik, ki se s Chicagom, Minnesoto in Philadelphio seveda ni prebil tako visoko. V Miamiju vidi priložnost klubske kariere. "Šele zdaj se vsi v ekipi zavedajo, da nam pripada ta oder. Z razlogom smo v finalu. Ko se ekipi pridružita še Dragić in Adebayo, bo vsem lažje. Navdušen sem, a čaka nas še veliko dela," proti nadaljevanju finalne serije pogleduje Butler.