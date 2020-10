Junaški Miami brez Dragića – za Dragića

Medtem ko Goran Dragić po poškodbi levega stopala še ni nared za vrnitev pod koše, pa je njegov zvezdniški soigralec, prijatelj in, kot si pravi sam - "brat Zoki", Jimmy Butler (40 točk, 11 asistenc, 13 skokov) v tretji tekmi finala lige NBA postregel z izjemno predstavo, s trojnim dvojčkom popeljal Miami do prve zmage nad Los Angeles Lakers (115:104), tako da je zdaj rezultat v seriji 2:1.

Več kot dvanajst let ali - prevedeno v število tekem - 876 delovnih večerov je Goran Dragić čakal na trenutek, ki ga mnogi nikoli ne dočakajo – nastop v finalu lige NBA. A ta se je že v prvem polčasu prve tekme zanj sprevrgel v najslabše sanje, potem ko si je natrgal tetivo stopalnega loka. Gogi je bil po zgolj petnajstih minutah uvodnega finalnega spopada z LA Lakers nato prisiljen izpustiti celotni drugo in tretjo tekmo. Da bi bila mera zdravstvene smole polna, mu na seznamu poškodovanih z bolečim vratom družbo dela še prvi center Miamija Bam Adebayo. A to ni zaustavilo Miamija, da se je po zaostanku 0:2 vrnil v življenje in boj za naslov prvaka lige NBA.

Tretja tekma finala se je sprevrgla v zvezdniški dvoboj Jimmy Butler–LeBron James, katerem pa je bil uspešnejši član Miamija. Ne le na individualni ravni (dosegel je 40 točk, 11 skokov in 13 asistenc, medtem ko pa je James znova neuspešno naskakoval trojnega dvojčka – 25 točk, 10 skokov, 8 asistenc), temveč tudi ali kar predvsem pri vplivu na igro soigralcev. Bil je bolj povezovalen, z napadalno igro pa je navdahnil več soigralcev kot tekmec. Ob odsotnosti Dragića in Adebaya, ki sta v končnici skupaj v povprečju dosegala 38 točk, so tokrat Butlerju na pomoč priskočili Tyler Hero, Kelly Olynyk (oba 17), Duncan Robinson (13) in Jae Crowder (12), vsi skupaj pa so svojo nalogo garaško opravili še v obrambi.

Miami je Heat je na koncu slavil zmago z rezultatom 115:105, v seriji, v kateri mora prvak vknjižiti štiri zmage, pa LA Lakers zdaj vodijo z 2:1.

Gora Dragić (peti z leve) je pred tekmo med ameriško himno pokleknil, nato pa s klopi spremljal izjemno igro svojih soigralcev. Foto: Getty Images

Brez Dragića, za Dragića

Kot bi želeli zaigrati tudi za poškodovana soigralca in s podaljšanjem finalne serije povečati možnost za njuno morebitno vrnitev, so izbranci trenerja Erika Spoelstre tretje dejanje finalne drame odprli z izrazitim ekipnim pristopom ter vidno odločnostjo. Po košu Kellyja Olynyka so že v prvi četrtini vodili s 13 točkami naskoka (prvič pri 22:9). In tudi ko so jih tekmeci kmalu zatem ujeli, niso po puščali. Ob razpoloženem Jimmyju Butlerju so po polaganju Kendricka Nunna na polovici druge četrtine vodili z rezultatom 44:37, prvi polčas pa so dobili z rezultatom 58:54.

Miamiju je v prvem polčasu uspelo razbiti napadalni tandem LA Lakers, ki ga tvorita LeBron James in Anthony Davis. Od 240 točk Jezernikov na prvih dveh tekmah zadnjega dejanja sezone proti Miami Heat sta jih omenjena zvezdnika prispevala kar 124. Naloge sta vestno opravljata še v obrambi, obenem pa tudi soigralce navdajala z optimizmom, saj sta jih z igrami prepričevala o tem, da imata serijo pod nadzorom. Miami je tokrat omejil slednjega, tako da je prvi četrtino končal brez točk, v drugi pa si je po šestih točkah hitro prislužil tretjo osebno napako. Na koncu je Davis "priplezal" do 15 točk in je bil bleda senca udarnega moža s prvih dveh tekem.

LeBron James je razkazoval mišice, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Getty Images

Tudi v tretjo četrtino je Miami vstopil izjemno napadalno. Po delnem rezultatu 10:0, h kateremu je levji delež prispeval Tyler Herro, je hitro povedel z 68:54, moštvo s Kalifornije pa je skoraj pet minut čakalo na prvi koš. Pot do slednjega je bila ob agresivni in osredotočeni obrambi Miamija tokrat precej težja, tako da so bili James in druščina pred zadnjimi dvanajstimi minutami kar zadovoljni, da so zaostajali le s petimi točkami (80:85).

Zadnji del tekme je z zanj značilnim prodorom, v katerem se zanaša na višino, fizično moč in odriv, odprl prav James. A če se je še tako trudil, tokrat ni ujel želenega napadalnega niza, predvsem pa je zaman prebujal soigralce. Devet minut pred koncem je moštvo, ki ga vodi Frank Vogel sicer prvič po drugi četrtini prešlo v vodstvo (91:89), nato pa je na sceno znova stopil Butler.

Četrta tekma finala bo na spored v noči na sredo. Foto: Getty Images

Prvi zvezdnik Miamija je v zadnjem delu tekme postregel s pravo simultanko, v kateri je bil nerešljiva uganka za tekmečevo obrambo. Tudi za LeBrona, ki je večkrat poskusil siliti z glavo skoz zid, a se je moral že minuto in pol pred koncem pri rezultatu 107:100 sprijazniti z dejstvom, da bo tretjo zmago iskal na četrti tekmi. Ta bo na sporedu v noči na sredo (3.00), še naprej pa ostaja odprto vprašanje, ali bo do takrat pripravljen tudi Goran Dragić. Slednji je sicer takoj po tekmi tvitnil: "Brat Jimmy je pokazal zakaj je vodja in srce ekipe!"

Brate @JimmyButler showed today why he is the leader and the heart of this team !!! 🔥🔥🔥 https://t.co/wBJsfI1Hav — Goran Dragić (@Goran_Dragic) October 5, 2020