Luka Dončić za Slovenijo nedosegljiv vsaj pet let?

Prihodnji mesec naj bi se v posebnem reprezentančnem "mehurčku" prvič po 23. februarju pod koše vrnila slovenska košarkarska reprezentanca. Aktualne prvake v drugem Fibinem kvalifikacijskem oknu čakata tekmi z Ukrajino in Madžarsko, pred katerima pa ne manjka ugank. Del teh je povezan s tekmovalnim protokolom in lokacijo tekem, saj so pri Mednarodni košarkarski zvezi napovedali uvedbo turnirjev. Več podrobnosti naj bi bilo znanih do četrtka. Pomembna odprta vprašanja pa čakajo tudi Košarkarsko zvezo Slovenije, ki po odhodu Rada Trifununovića v Fenerbahče, kamor ga je za svojega pomočnika povabil Igor Kokoškov, nima niti začasnega selektorja članske izbrane vrste.

Dončić bi lahko zaigral, a …

"Nič novega," na vprašanje o morebitnih premikih odgovarjajo pri KZS. Že lep čas je prvi favorit za selektorja Dimitrios Itoudis, proti kateremu so vodilni možje zveze lovke stegnili predvsem z mislijo na olimpijske kvalifikacije. A tudi Grk Slovenije zaradi evroligaških obveznosti prihodnji mesec zanesljivo ne bo mogel voditi, zato bi moral biti del dogovora tudi njegov štab z vršilcem dolžnosti. Kar nekaj težav bo imel novi ali pa vsaj začasni selektor tudi pri sestavi igralskega kadra za novembrski tekmi z Ukrajino in Madžarsko v kvalifikacijah za EuroBasket 2022. Ob tem je zanimivo, da bi, vsaj v teoriji, lahko slovenski dres oblekel Luka Dončić, kar pa bi bilo precejšnje presenečenje.

Dončićeva kariera je v zadnjem obdobju izključno klubsko obarvana. Foto: Getty Images

Nazadnje 17. septembra 2017

Najboljši novinec lige NBA v predhodni sezoni in član najboljše peterke v iztekajoči se sezoni je sicer za Slovenijo nazadnje zaigral krepko pred vstopom v zvezdniški svet najmočnejše lige na svetu. To je bilo nepozabnega 17. septembra 2017, ko je Slovenija z zmago nad Srbijo postala evropski prvak. V naslednjih treh letih pa so mu vrnitev v izbrano vrsto preprečevale klubske obveznosti in neuspešnost v kvalifikacijah, po katerih je reprezentanca ostala brez svetovnega prvenstva 2019. Nič kaj optimističen ni niti pogled v prihodnje leto, saj bo letošnje podaljšanje sezone lige NBA vplivalo na koledar leta 2021.

Liga NBA gre svojo pot

Nova sezona v ligi NBA se zanesljivo ne bo začela pred januarjem 2021. Posledično to pomeni, da se bo redni del zavlekel do poletja, končnica pa krepko v poletje. Komisar lige Adam Silver je pred dnevi že odgovoril na pomisleke o tem, da se bo tekmovanje na ta način prekrivalo z olimpijskimi igrami v Tokiu. Izjavil je namreč, da bodo razmislili o ideji prekinitve tekmovanja, a dodal, da so možnosti za to resnično majhne. Težav namreč ne vidi le v prekinitvi lige v času OI, saj poudarja, da bi morali upoštevati še obdobje priprav in nato košarkarjem pred vrnitvijo v ZDA nameniti počitek. Možnosti udeležbe na predhodnih kvalifikacijskih turnirjih ni niti omenjal.

Devet zlatih tekem LD 77 je za Slovenijo zaigral le na devetih uradnih tekmah, vse so bile na zlatem EuruBasketu 2017. V povprečju je takrat igral 29,2 minute in dosegal 14,3 točke na tekmo. Z devetimi tekmami sicer na večni lestvici, ki jo vodi KZS, zaseda 61. mesto. Toliko nastopov so za Slovenijo zbrali tudi Sani Čebular, Željko Zagorac in Gregor Hrovat. 32 košarkarjev (od skupno 96) je zbralo manj nastopov. Med njimi je tudi njegov oče Saša Dončić. Na ta način sta edini oče in sin z nastopi v članski reprezentanci. Drugi tovrstni par utegneta postati Slavko in Dan Duščak.

17. 9. 2017, zadnjič za Slovenijo: Luka Dončić in Goran Dragić Foto: Vid Ponikvar

Vrnitev na velika vrata je preprečil koronavirus

Med dogodki, ki jih je letos zaustavila pandemija koronavirusa, je tudi reprezentančna vrnitev prvega zvezdnika Dallasa. Dončić naj bi se namreč junija pridružil slovenski reprezentanci in nastopil na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Litvi, pri Košarkarski zvezi Slovenije pa so pred tem načrtovali pripravljalni tekmi s Hrvaško in Srbijo v ljubljanskih Stožicah, s katerima bi močno okrepili tudi blagajno. Veličastna vrnitev je padla v vodo, ob pogledu na trenutni razpored tekem slovenske reprezentance pa realnih možnosti za Dončićevo vrnitev v izbrano vrsto ni pred EuroBasketom 2022. Ta bo na sporedu med prvim in 18. septembrom, a se mora na to tekmovanje Slovenija še uvrstiti.

Vroče leto 2022

Dončićev reprezentančni post bi se tako utegnil raztegniti na dolgih pet let. Ob tem velja poudariti, da bo prav leto 2022 za zvezdnika Dallasa še posebej vroče. Prav takrat se bo namreč iztekla njegova prva pogodba s teksaškim moštvom. Luka bo čez dve leti postal "omejeni" prosti igralec, kar pomeni, da bo na voljo tudi drugim klubom. Prednostno pravico bo imel Dallas, ki se bo lahko s finančno izenačitvijo odzval na morebitne ponudbe drugih snubcev.

Tekme slovenske reprezentance v letu 2020

27. 11.: Slovenija - Ukrajina (kvalifikacije za EP)

30. 11.: Slovenija – Madžarska (kvalifikacije za EP)



Tekme slovenske reprezentance v letu 2021

18. 2.: Avstrija – Slovenija (kvalifikacije za EP)

21. 2.: Ukrajina – Slovenija (kvalifikacije za EP)

30. 6.: Angola – Slovenija (kvalifikacije za OI)

1. 7.: Slovenija – Poljska (kvalifikacije za OI)

3. in 4. 7.: polfinale in finale olimpijskih kvalifikacij (?)

23. 7.–8. 8.: olimpijske igre (?)

22.–30. 11.: kvalifikacije za SP 2023 (?)



Tekme slovenske reprezentance v letu 2022

21. 2.–1. 3.: kvalifikacije za SP 2023 (?)

1.–18. 9.: EuroBasket (?)