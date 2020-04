Scenarij za Prepeličevo in Dragićevo vrnitev

Na scenarije morebitnih zaključkov evrolige, EuroCupa in lige ABA bo, kot vse kaže, treba še malce počakati. So pa svojo smer nakazali pri španski ligi ACB, a ob tem postavili tudi skrajne datume.

Vsa še nekončana evropska košarkarska tekmovanja se nagibajo k možnosti razširjenega zaključnega turnirja v izolacijski dvorani brez gledalcev. A če pri evroligi, EuroCupu in ligi ABA vse ostaja v okviru ugibanj in javnih pobud, pa so scenarij s skrajnimi datumi postavili v Španiji.

Prvi korak je naznanitev zaključka rednega dela. Če se bo sezona nadaljevala, bo nastopalo le še dvanajst najboljših klubov po 23. krogih. Med njimi bi končnico za las ujel tudi Joventut iz Badalone s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem, bolj zanesljivo pa Baskonia z Zoranom Dragićem.

Ekipe bi bile nato razdeljene v skupino A (Barcelona, Iberostar, Bilbao, Baskonia, Unicaja in Joventut) in B (Real, Zaragoza, Andorra, Valencia, San Pablos in Gran Canaria). Vsi klubi bi odigrali pet krogov, nato pa polfinale in finale.

Ker pa se Španci dobro zavedajo zahtevnega zdravstvenega položaja v državi, so se ob sprejemanju teh odločitev zavezali tudi k sodelovanju s pristojnimi institucijami in določili skrajne datume. Odločitev o izvedljivosti tovrstnega zaključka sezone bo padla 31. maja. Skrajni rok za finalno tekmo pa je 10. julij. V nasprotnem primeru bo sezona zaključena brez državnega prvaka.