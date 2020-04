Rekordno hitra izključitev legendarnega trenerja. Pa je bila res?

Ta nekdo je bil Gregg Popovich, trenutno najbolj prekaljen trener v košarkarski ligi NBA, ki že 24 let vztraja na klopi moštva San Antonio Spurs, s katerim je osvojil tudi pet naslovov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na planetu, v letih 1999, 2003, 2005, 2007 in 2014. Leta 2005 sta si šampionski prstan nadela tudi slovenska legionarja Rašo Nesterović in Beno Udrih, ta pa še drugega leta 2007. Slavni Pop pa je "rekordno" izključitev doživel aprila lani na tekmi San Antonia in Denverja.

Kaj se je zgodilo?

Takrat 70-letni Popovich je živce izgubil že v prvi minuti tekme, ko je sodniška trojka le mirno opazovala serijo prekrškov nad njegovim varovancem LaMarcusom Aldridgejem. Stari lisjak je zahteval minuto odmora, nato pa se verbalno lotil delivcev pravice in jim naložil nekaj krepkih, sodnik Mark Ayotte je nekaj trenutkov še prenašal kričanje, nato pa zamahnil z roko in Popa poslal na tribuno. Tega je to še bolj ujezilo, zadržati sta ga morala celo pomočnika Becky Hammon in Ime Udoka, športni komentatorji pa so razglasili rekord lige NBA. Za najhitrejšo izključitev v zgodovini lige je bilo potrebnih le 63 sekund.

"Ste resni? Ta oseba je morala najmanj nekoga udariti. Je prišlo do pretepa?"

Tekmo je San Antonio izgubil s 85:113, Popovich pa se je do konca že povsem umiril in se z novinarji šalil o zgodovinskem dogodku. Vskočil je tudi v intervju, ki ga je imel njegov kolega na klopi Denverja Malone. "Kakšen rekord? Kaj se je zgodilo?" ga je spraševal v šali, na iztočnico o tem, da je bil "nekdo" izključen po vsega 63 sekundah pa se je odzval: "Ste resni? Ta oseba je morala najmanj nekoga udariti. Je prišlo do pretepa? Zagotovo je ta človek vsaj grdo preklinjal, žalil sodnike?"

"To je vse le del igre, če vprašate mene," se je muzal Malone, novinarji pa so jima prikimavali, strinjali so se, da so sodniki Popovicha izključili neupravičeno.

Nekateri trenerji bolj temperamentni, drugi manj

Za trenerja, ki je bil trikrat izbran za najboljšega v ligi NBA (2003, 2012, 2014), pa izključitve vendarle niso nekaj neznanega, takrat je bil izključen že drugič v zadnjih treh tekmah, skupaj pa so ga v dolgi karieri – v ligi NBA je kot pomočnik trenerja v San Antoniu na klop sedel že leta 1988 – sodniki z igrišča nagnali najmanj na 19 tekmah.

Sports Illustrated piše o Popovichevem izpadu leta 2010 na tekmi z Minnesoto, pa v letih 2007 proti Raptorjem iz Toronta, pa leta 2017 proti Pelikanom iz New Orleansa. Ko mu zavre kri, ga poskušajo miriti pomočniki, pa jim skoraj nikoli ne uspe. Tovrsten pritisk na sodnike je del trenerskega pristopa, veliki pa si lahko privoščijo precej več kot manj znani strokovnjaki, kot smo nenazadnje lahko skozi leta opazovali tudi v Sloveniji, ko so se v Hali Tivoli v evroligi vrstili številni veliki evropski trenerji. Eni pač svoj temperament vključijo v trenerski posel, drugi so sposobni stvari spremljati bolj mirno ali pa jim uspe vsaj dajati tak vtis.

Isiah Thomas izključen po 90 sekundah:

Isaiah Thomas ejected early on for making contact with a referee #WizBlazers pic.twitter.com/XbQ2wrw40d — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 4, 2020

Rekord gre vendarle Philu Jacksonu

No, teh 63 Popovih sekund so komentatorji in novinarji brž pograbili kot rekordno hitro izključitev, ne le trenerja, pač pa kateregakoli udeleženca tekem lige NBA. Med igralci si je najhitrejšo izključitev prislužil igralec Washingtona Isaiah Thomas, ki je bil januarja letos na tekmi s Portlandom izključen po 90 sekundah igre. Edini drugi igralec, ki je moral igrišče zapustiti v prvih dveh minutah igre, je bil Greg Ostertag leta 2002.

A ti "rekordi" so vendarle malce sumljivi, liga NBA tovrstne statistike namreč uradno ne vodi, so pa obiskovalci foruma Reddit hitro našli hitrejšo izključitev od Popovicheve. Marca leta 1993 je bil na tekmi med Philadelphia 76ers in Chicago Bulls izključen trener Phil Jackson, in to vsega 27 sekund po začetku tekme.

