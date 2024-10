Rekorden debi Klayja Thompsona: Luka dela igro enostavno

Dallas Mavericks so v novo sezono lige NBA vstopili zmagovito, na domačem parketu v dvorani American Airlines so s 120:109 premagali San Antonio Spurs, odlično pa je za svoje novo moštvo debitiral ostrostrelec Klay Thompson. Ta je s šestimi trojkami postavil debitantski rekord teksaške franšize, z 22 točkami pa je bil drugi strelec tekme. Prvi je bil seveda slovenski super zvezdnik Luka Dončić, ki sta mu le dve asistenci zmanjkali do trojnega dvojčka.

"Boljšega začetka si ne bi mogel želeti, deliti si parket s Kyriejem, Luko in preostalimi fanti je nekaj posebnega. Ampak to je le majhen korak proti našemu cilju, vsekakor pa nekaj, na čemer lahko gradimo," je za televizijo TNT Sport takoj po zmagi in odličnem debiju v dresu Dallasa povedal Klay Thompson, ostrostrelec, ki je letos po 13 sezonah zapustil moštvo Golden State Warriors, s katerim je osvojil štiri šampionske prstane. Zdaj želi še petega z Mavericks.

Luka Dončić je bil z 28 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami prvo ime teksaškega derbija, tudi pri prvem košu Thompsona je priskrbel podajo, med tekmo pa se je nekajkrat, ko je 34-letni novinec v ekipi streljal izza črte 7,25, še preden je žoga priletela v obroč, obrnil proti navijačem in že slavil dosežen koš.

"Luka dela igro enostavno, pa ne le zame, pač pa za vse v dvorani," je ob tem povedal Thompson in popihal na dušo slovenskemu kolegu: "Njegove podaje so najboljše v ligi, jaz pa sem tukaj zato, da mu pomagam postati eden največjih. Vsi vemo, da je to njegova ekipa, ampak da pridemo tja, kamor si želimo priti, bo potreben trud vseh igralcev."

In priti si želijo čisto na vrh, do naslova prvaka. V prejšnji sezoni so se uvrstili v finale in tam po petih tekmah priznali premoč Bostonu, zdaj si želijo narediti še korak naprej. Thompson se je že v pripravljalnem obdobju dobro udomačil v ekipi, novi soigralci so ga hitro sprejeli v družinski krog. "Modra je moja najljubša barva in dres Mavericks mi dobro pristaja. Uživam. Neverjetno je. Lepo je bilo pospraviti to prvo tekmo po streho in to z dobro igro. Nisem povsem zadovoljen, sem pa srečen, da nam je uspelo zmagati. Zdaj gremo na Phoenix," je še dejal v Kaliforniji rojeni košarkar, ki so si ga v svoje vrste močno želeli privabiti tudi Los Angeles Lakers.

Naslednja tekma Mavericks čaka v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Phoenix Suns.

Preberite še: