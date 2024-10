Dallas zmagovito odprl sezono, Luka Dončić se je razigral šele v drugem polčasu

Odštevanje se je končalo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v noči na petek začel svojo sedmo sezono v severnoameriški ligi NBA. Dallas Mavericks so se na uvodni tekmi nove sezone v teksaškem derbiju pomerili z ekipo San Antonio Spurs in zmagali s 120:109. Ljubljančan je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, odlično pa je v dresu Mavericks debitiral tudi Klay Thompson z 22 točkami. Prvaki iz Bostona so prišli že do druge zmage, s 122:102 so premagali Washington Wizards.

Trener Dallasa Jason Kidd je tekmo odprl s peterko, v kateri so bili Luka Dončić, Kyrie Irving, Klay Thompson, Daniel Gafford in PJ Washington. V prvem polčasu gledalci v dvorani American Airlines niso uživali v pretirano lepi košarkarski predstavi, tudi Dončić se je le počasi ogreval in v prvih 24 minutah dosegel le devet točk, v drugem pa so se Maverick razigrali, slovenski zvezdnik pa je tekmo končal z 28 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami. Klay Thompson je za teksaško ekipo debitiral z 22 točkami, zadel je šest trojk.

Učinek Luke Dončića: 28 točk (met 9/25, za tri 4/11 , prosti 6/8), 10 sk., 8 as., 1 blokada., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 36:16 min. Preostali strelci: Thompson 22 (met za tri 6/10, 7 skokov), Irving in Lively II po 15, Washington in Hardy po 11; Champagnie in Sochan po 18, Wembanyama in Barnes po 17

Slab met v prvem polčasu

Gostje iz San Antonia so povedli z dvema trojkama, prvi točki za Dallas pa je dosegel Gafford iz rakete. Za znižanje zaostanka s 4:6 je poskrbela naveza Dončić – Thompson, ki je tako dosegel prvi točki za svoje novo moštvo.

Ta se je nato izkazal še z odlično obrambo nad Victorjem Wanbanyamajem, v naslednjem napadu pa je zadel še trojko iz kota. Dončić je prvi točki sezone dosegel po sedmih minutah tekme s polaganjem po lepem prodoru, trener Mavericks Jason Kidd pa je nosilcem igre, tudi Dončiću namenil precej počitka in priložnost ponudil tudi Maxiju Klebru, pa novincema Najiju Marshallu in Quentinu Grimesu, medtem ko je Dereck Lively že po uveljavljenem sistemu pod košem nadomestil Gafforda. Igra v prvi četrtini ni bila najlepša, bila je raztrgana, meti na obeh straneh nenatančni, Spurs pa so po prvih 12 minutah igre vodili z 22:20.

Klay Thompson je v dresu Dallasa debitiral z 22 točkami, odlično je ustavljal tudi Victorja Wembanyamaja. Foto: Reuters

Met tudi v drugi četrtini Dallasu sprva ni stekel, Gafford, Dončić in predvsem Thompson so domače držali v igri, saj tudi košarkarji San Antonia niso blesteli v napadu. V nadaljevanju so se domači le malce ogreli, razigrala sta se Lively in Jaden Hardy, ki je skrbel za met z razdalje, na drugi strani pa sta koš Dallasa polnila predvsem Julian Champagnie in Harrison Barnes. Na odmor je San Antonio odšel z dvema točkama prednosti (49:47). Met Dallasa iz igre je bil v prvem polčasu le 35,8-odstoten (19/53).

V drugem je vendarle steklo

V drugi polčas so Mavericks vstopili s tremi trojkami, dvema Klayja Thompsona in ene Kyrieja Irvinga, San Antonio je stik držal s prostimi meti. Po dobrih treh minutah igre pa je izza črte 7,25 zadel tudi Luka Dončić za vodstvo Dallasa z 61:53 in gostujoči trener Gregg Popovich je moral vzeti minuto odmora. Ta San Antoniu ni pomagala, Mavericks so strnili vrste v obrambi, Irving in Washington pa sta zadela še dve trojki.

Pri 69:55 je Popovich vzel še eno minuto odmora. Ta je zalegla, vsaj začasno, Spurs so se z delnim izidom 12:2 približali gostiteljem na tri točke zaostanka (71:68), razigral se je novinec v moštvu, sicer pa veteran lige NBA Chris Paul. Dončić je šel nato dvakrat na črto za proste mete in bil brezhiben, zadel je še en met iz igre, preden ga je Kidd poklical na klop. Dallas je zadržal prednost sedmih točk (87:80).

Mavericks so navijače razvneli v drugem polčasu. Foto: Reuters

V zadnji četrtini so Mavericks razvneli navijače, Grimes z zabijanjem, pa Dončić s "step-back" trojko, pa Thompson po Dončićevi asistenci s novimi tremi točkami, pa nato spet Dončić z uspešnim metom z razdalje za najvišje vodstvo na tekmi (100:83). Popovich je reagiral z minuto odmora, a sta Dončić in Thompson nadaljevala s šovom, pridružila sta se jima še Lively z zabijanjem in Washington s trojko, na drugi strani sta zadevala le Wenbanyama in Champagnie prednost Dallasa pa je narasla na + 21 do novega odmora, ki ga je zahteval Gregg Popovich. Mavericks so nato malce popustili, Dončić se je tri minute pred koncem tekme usedel na klop in s te pospremil zmago svoje ekipe s 120:109.

Washington Wizards so gostili lanske prvake Boston Celtics in izgubili s 102:122. Denver Nuggets z Nikolo Jokićem in slovenskim košarkarjem Vlatkom Čančarjem bodo pred domačimi navijači igrali proti Oklahomi, Minnesota pa se mudi na gostovanju pri Sacramento Kings.

