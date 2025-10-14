Torek, 14. 10. 2025, 20.36
47 minut
Pripravljalna tekma Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Končno! Luka Dončić že rešeta mrežico kot nor. #video
Na drugi strani velike luže narašča napetost. Vse bližje je namreč prvi nastop Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone lige NBA. V noči na sredo bo zaigral v Phoenixu, navijači Jezernikov pa ne skrivajo navdušenja. Komaj čakajo na nastop motiviranega slovenskega asa, ki je poleti blestel na EuroBasketu in bil najboljši strelec tekmovanja. Da je v imenitni formi, dokazujejo tudi posnetki s treningov. Prvič naj bi v dresu Lakersov zaigral Marcus Smart, manjkal pa bo poškodovani LeBron James.
Ko je Luka Dončić nazadnje zaigral za Los Angeles Lakers, so Jezerniki v končnici izpadli proti Minnesoti. To se je zgodilo konec aprila, ko so Dončićevi izpadli s skupnim izidom v zmagah 1:4. Skoraj šest mesecev pozneje je v kultni franšizi iz mesta angelov marsikaj drugače.
Luka Dončić je v prejšnji sezoni z Jezerniki v uvodnem krogu končnice priznal premoč Minnesoti.
Dončić je v novo sezono vstopil z izklesano postavo, poleti pa je že navduševal na parketu, saj je bil v dresu Slovenije najboljši strelec EuroBasketa, kjer je v četrtfinalu dodobra namučil poznejše zmagovalce Nemce. Zdaj bo prvič zaigral za Jezernike v pripravljalnem obdobju. Uvodni pripravljalni tekmi, Lakersi so najprej izgubili s Phoenixom, nato pa premagali Golden State, je izpustil, zdaj pa ga bo trener JJ Redick, to je tudi javno napovedal, v dvorani Mortgage Matchup Center v Phoenixu poslal na parket.
26-letni Ljubljančan je zelo motiviran. Na treningih rešeta mrežico kot nor, kar dokazujejo tudi posnetki, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.
Luka Dončić behind the scenes workout— Luka Updates (@LukaUpdates) October 14, 2025
Youtube/ Lakers pic.twitter.com/MqjnVAwYOC
Prvič naj bi se v dresu Jezernikov predstavil Marcus Smart, mladostni veteran LeBron James pa bo odsoten vsaj še nekaj tednov, tako da bo preskočil tudi uvodni del sezone 2025/26. Pri Lakersih bo manjkal tudi novinec Adou Thiero, pod vprašajem pa je tudi Austin Reaves, ki je na zadnji tekmi proti Golden Statu občutil manjše bolečine po udarcu v kolenu in predčasno zapustil parket, a naj bi jo odnesel brez poškodbe.
Na uvodnih pripravljalnih tekmah je bil le gledalec, zdaj pa bo končno zaigral za Lakerse.
Pri Phoenixu ima vlogo prvega zvezdnika "stari Dončićev znanec" Devin Booker. Sunsi so se nazadnje v pripravljalnem obdobju mudili na Kitajskem. Jalen Green je še vedno na seznamu poškodovanih, še vedno pa za Sonca ni debitiral Mark Williams.
Obračun v Arizoni se bo začel ob 4. uri po slovenskem času.