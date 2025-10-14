Končno! Luka Dončić že rešeta mrežico kot nor. #video

Na drugi strani velike luže narašča napetost. Vse bližje je namreč prvi nastop Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone lige NBA. V noči na sredo bo zaigral v Phoenixu, navijači Jezernikov pa ne skrivajo navdušenja. Komaj čakajo na nastop motiviranega slovenskega asa, ki je poleti blestel na EuroBasketu in bil najboljši strelec tekmovanja. Da je v imenitni formi, dokazujejo tudi posnetki s treningov. Prvič naj bi v dresu Lakersov zaigral Marcus Smart, manjkal pa bo poškodovani LeBron James.

Ko je Luka Dončić nazadnje zaigral za Los Angeles Lakers, so Jezerniki v končnici izpadli proti Minnesoti. To se je zgodilo konec aprila, ko so Dončićevi izpadli s skupnim izidom v zmagah 1:4. Skoraj šest mesecev pozneje je v kultni franšizi iz mesta angelov marsikaj drugače.

Luka Dončić je v prejšnji sezoni z Jezerniki v uvodnem krogu končnice priznal premoč Minnesoti. Foto: Guliverimage

Dončić je v novo sezono vstopil z izklesano postavo, poleti pa je že navduševal na parketu, saj je bil v dresu Slovenije najboljši strelec EuroBasketa, kjer je v četrtfinalu dodobra namučil poznejše zmagovalce Nemce. Zdaj bo prvič zaigral za Jezernike v pripravljalnem obdobju. Uvodni pripravljalni tekmi, Lakersi so najprej izgubili s Phoenixom, nato pa premagali Golden State, je izpustil, zdaj pa ga bo trener JJ Redick, to je tudi javno napovedal, v dvorani Mortgage Matchup Center v Phoenixu poslal na parket.

26-letni Ljubljančan je zelo motiviran. Na treningih rešeta mrežico kot nor, kar dokazujejo tudi posnetki, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.

Luka Dončić behind the scenes workout



Youtube/ Lakers pic.twitter.com/MqjnVAwYOC — Luka Updates (@LukaUpdates) October 14, 2025

Prvič naj bi se v dresu Jezernikov predstavil Marcus Smart, mladostni veteran LeBron James pa bo odsoten vsaj še nekaj tednov, tako da bo preskočil tudi uvodni del sezone 2025/26. Pri Lakersih bo manjkal tudi novinec Adou Thiero, pod vprašajem pa je tudi Austin Reaves, ki je na zadnji tekmi proti Golden Statu občutil manjše bolečine po udarcu v kolenu in predčasno zapustil parket, a naj bi jo odnesel brez poškodbe.

Na uvodnih pripravljalnih tekmah je bil le gledalec, zdaj pa bo končno zaigral za Lakerse. Foto: Guliverimage

Pri Phoenixu ima vlogo prvega zvezdnika "stari Dončićev znanec" Devin Booker. Sunsi so se nazadnje v pripravljalnem obdobju mudili na Kitajskem. Jalen Green je še vedno na seznamu poškodovanih, še vedno pa za Sonca ni debitiral Mark Williams.

Obračun v Arizoni se bo začel ob 4. uri po slovenskem času.