Pri Olimpiji se o težavi veliko pogovarjajo

V torek in četrtek se bosta pomerila Cedevita Olimpija in Budućnost – prvič v EuroCupu, drugič v okviru lige ABA, saj je bila tekma regionalnega tekmovanja zaradi pozitivnih primerov v taboru črnogorskega moštva prestavljena na zdajšnji termin.

Ljubljančani bodo danes ob 20.30 iskali pot do prve zmage v TOP 16. Prejšnji teden je bil boljši Virtus iz Bologne. Na drugi strani je Budućnost vroča. Najprej je v evropskem pokalu visoko premagala francoski Bourg, za katerega igra Alen Omić (108:80), čez vikend pa še v regionalni ligi Partizan z 80:72.

Dati več kot na zadnjih tekmah

Na obeh tekmah je bil najboljši strelec Nikola Ivanović. Na prvi je dosegel 17 točk, zbral sedem asistenc, na drugi pa je prispeval 25 točk - 17 točk je dodal še Amadeo Della Valle, ki je sezono sicer začel v Gran Canarii.

Budućnost jasno cilja na vrh lige ABA, zato je v svoje vrste pripeljala odlične košarkarje, s katerimi želi dobro nastopati tudi v EuroCupu.

Jaka Blažič je nosilec pri Cedeviti Olimpiji. Foto: Sportida

"Budućnost med vsemi ekipami v ligi ABA igra najboljšo košarko. Podgoriška ekipa je imela težave, a vidi se, da ji je premor prišel prav, saj so se igralci odpočili in osvežili. Igrajo z veliko energije, to pa je bilo vidno tudi na sobotni tekmi s Partizanom NIS. Zagotovo je Budućnost favorit pred torkovo tekmo, saj ima dolgo klop in na vsakem igralnem položaju dva vrhunska igralca. Če želimo, da bo rezultat pozitiven, bomo morali dati od sebe veliko več kot na zadnjih tekmah. Predvsem imam tu v mislih telesni kontakt. Razmišljati bomo morali o posameznikih naših tekmecev in kako jih ustaviti ter izkoristiti male osebne napake, da se ne razigrajo," pred dvobojem razmišlja trener Olimpije Jurica Golemac.

Blažiču in Perryju se bo moral priključiti še kdo

Svoje košarkarje je že pripravljal na črnogorsko tekmo, a je takrat okuženost s covid-19 pri Budućnosti vplivalo, da do obračuna ni prišlo. Medtem so gostje doživeli spremembo v moštvu, zato priprava ne more biti identična: "Dva meseca je že od tega. Zagotovo je Della Valle dodana vrednost. Še en ostrostrelec, na katerega bomo morali posebej paziti. Tako, kot imamo nit na vseh tekmah, bomo tudi tokrat skušali nasprotnika vreči iz območja udobja. A ima Budućnost odlične košarkarje. Večina jih je skupaj drugo, tretjo sezono. Willie Reed v svoji raketi dobro zapira pod do obroča. Odigrati bomo morali eno najboljših tekem, če bomo želeli zmagati."

Kendrick Perry je prav tako odličen v napadalnem smislu. Luka Rupnik bo nastopil na torkovi, na četrtkovi tekmi pa ne. Foto: Sportida

Predvsem bo pomembno, da se bo Jaki Blažiču in Kendricku Perryju priključil v napadalnem smislu še kdo. Na prvi tekmi bo Luka Rupnik lahko pomagal pri snovanju napadov, na drugi ne: "To je naša velika težava, ko se oba nosilca utrudita. Igra se nam v napadu ustavi. Nismo dovolj agresivni. O tem se veliko pogovarjamo, da napadamo tam, kjer smo močnejši. Realno sta edina kreatorja, ki ustvarita prostora zase in za druge. Potrebujemo Rupnika, kar pa nas vrže iz tira, ker bo igral eno in ne obeh tekem."