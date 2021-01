Zdaj vedo, kje so

Sedmi poraz Cedevite Olimpije v sezoni je verjetno najbolj pričakovan in najmanj boleč. Gostovanje pri Virtusu v Bologni, ki ni le klub slovitega imena ter bogate tradicije, temveč predvsem zasedba s potencialom za izjemno rast, je bilo namreč svojevrsten trenutek resnice za "zmaje".

Olimpija je sicer dobila uvodno četrtino (18:11), a ko je Virtus prikazal svojo igralsko raznolikost, ji ni uspelo držati koraka. Zvezdniška zasedba iz Bologne je kljub nihanjem in napakam pokazala, zakaj velja za prvega favorita EuroCupa, italijanski velemojster Marco Belinelli pa, zakaj je postal izjemna okrepitev. Na koncu je v 21 minutah igre dosegel 25 točk in ujel pet odbitih žog. Dvaindvajset točk je prispeval Američan Vince Hunter, nekaj iz sovje bogate zakladnice pa je pokazal tudi Miloš Teodosić (13 točk, osem asistenc).

"Virtus poimensko velja za najboljšo ekipo v tej sezoni EuroCupa. Mi smo lahko zadovoljni zgolj s prvo četrtino, v kateri smo igrali dobro v obrambi in strpno v napadu. Temu je sledil padec v drugi četrtini. Prejeli smo 35 točk, kar je na gostovanju pri takšnem moštvu absolutno preveč. Nismo se mogli več vrniti v igro. V tretji četrtini smo nato ponovno dvignili energijsko raven v svoji igri in odigrali nekoliko čvrsteje, a tekmeci imajo v svojih vrstah preveč talenta, zato nismo mogli zaustaviti njihovega napada. Za nas je bila to dobra tekma, ki je pokazala, kje smo in kaj nam pred nadaljevanjem sezone še manjka," je po tekmi dejal Jaka Blažič, ki je bil s 25 točkami prvi strelec Ljubljančanov.

Kljub nespornemu dejstvu o kakovosti tekmeca pa se je trener Jurica Golemac v svojem slogu lotil tudi napak v gostujočih vrstah. "Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Nedopustno je, da smo v prvem polčasu tekmecem dovolili deset napadalnih skokov in ob tem naredili zgolj sedem osebnih napak. Ko se takšna ekipa enkrat oddalji, se ji je težko znova približati. Potrebujemo veliko več odgovornosti posameznikov v napadu in obrambi," je dejal trener Olimpije.

Zaradi umika Kopra Primorske Ljubljančane čakata prost konec tedna v ligi ABA in priložnost za poglobljeno pripravo na naslednji evropski izziv. Prihodnji torek v Stožice prihaja Budućnost. "Moramo biti boljši in se vrniti k temeljem. V porazu ni nič dobrega. V drugem polčasu smo tekmecem sicer dopustili zgolj tri skoke v napadu in naredili 15 osebnih napak. Videlo se je, da smo dvignili raven agresivnosti in spremenili svojo miselnost. A ne sme se zgoditi, da na tak način igramo zgolj 20 minut," je poraz v Bologni kot temelj za nadaljnje delo prevzel Jurica Golemac.