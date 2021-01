Cedevita Olimpija po odličnem začetku izgubila pri favoriziranih Italijanih

Ljubljančani so gostovanje pri enem glavnih favoritov za prvo mesto začeli odlično, gostitelji niso našli pravega recepta za četo Jurice Golemca, v prvih desetih minutah so zmogli zgolj 11 točk, Cedevita Olimpija pa 18. Italijansko moštvo je poskušalo predvsem z meti z razdalje, a v prvi četrtini zgrešilo vseh osem trojk.

V drugem delu se je zgodba spremenila, domačini so se razigrali in na krilih nekdanjega dolgoletnega igralca NBA Marca Belinellija (17 točk do polčasa) najprej ujeli zmaje, nato pa prišli do dvomestne prednosti in se na odmor odpravili z rezultatom 46:34. Pri Olimpiji sta bila v prvem polčasu strelsko razpoložena le kapetan Jaka Blažič in Kendrick Perry, ki sta prispevala 24 točk, oba po 12.

Italijani so v nadaljevanju držali prednost, Olimpija se je še najbolj približala na minus sedem (52:45), v zadnjih deset minut pa vstopila z 11 točkami zaostanka. Ta se je v nadaljevanju še povečal, Virtus je na koncu pričakovano slavil (90:76) in ostal neporažen v EuroCupu.

Prvi mož ob zmagi je bil Belinelli s 25 točkami, blestel je Vince Hunter (22 točk, 9 skokov), Miloš Teodosić, ki se je izkazal z nekaj lepimi asistencami, in Kyle Weems sta se ustavila pri 13 točkah. Pri Ljubljančanih sta voz vlekla Blažič (25 točk) in Perry (22).

Olimpija bo naslednjo tekmo EuroCupa odigrala v torek, ko v Stožice prihaja Budućnost.

Fotogalerija s tekme (Foto: KK Cedevita Olimpija)

