Cedevita Olimpija z novo stotico odpihnila Grke

Košarkarji Cedevite Olimpije so po nedeljski ABA-ligaški stotici tudi v tekmi zadnjega kroga EuroCupa, v katerem so si že pred sredinim gostovanjem zagotovili napredovanje med najboljših 16, presegli sto točk in zanesljivo odpravili tekmeca. Pri grškem Promitheasu so slavili z 69:105 in vknjižili sedmo zmago v tekmovanju. S katerega mesta bodo napredovali v drugi del, bo jasno po večerni tekmi vodilne Gran Canarie in Trenta.

Še drugič v tednu dni se je Cedevita Olimpija udarila s Promitheasom, ki ga je pretekli teden v domačih Stožicah premagala s 77:73. Tokrat so bili Ljubljančani za razred boljši tekmec.

Grki so stik držali zgolj do prvih minut druge četrtine, zmaji so nato hitro ušli na +12, ob polčasu vodili za 11, nato pa v tretji četrtini domačinom nasuli kar 37 točk in v zadnjih deset minut vstopili s prednostjo 31 točk. To so v nadaljevanju zvišali na +39, na koncu pa slavili s 105:69.

Največ točk ob zmagi, 18, je dosegel Jaka Blažič, v statistiko pa dodal še pet skokov in šest asistenc. 15 točk je prispeval Kendrick Perry, eno manj pa Mikael Hopkins, ki je pobral še osem žog. Glavni trener Jurica Golemac je ob koncu razigral vse varovance, tudi Luko Ščuko, ki je v sedmih minutah in pol vknjižil pet točk. Pri domačih je bil najboljši strelec Georgios Tanoulis z 12 točkami.

Osnovni cilj, preboj med 16 najboljših moštev evropskega pokala, so košarkarji Cedevite Olimpije že dosegli, in to prav s četrtkovo zmago proti Promitheasu, ni pa še znano, s katerega mesta se bodo Ljubljančani podali v drugi del.

EuroCup, skupina D, 10. krog: Sreda, 16. december:

Promitheas Patras : Cedevita Olimpija 69:105 (23:27, 36:47, 53:84)

Tanoulis 12, Mantzoukas 10; Blažič 18, Perry 15, Hopkins 14, Hodžić 10



20.00 Dolomiti Energia Trento - Gran Canaria Prestavljeno:

Bursaspor - Nanterre