Ljubljančani pred evropsko poslastico #video

Virtus Bologna je uvodni del EuroCupa opravil z odliko. Vseh deset tekem so izbranci nekdanjega srbskega selektorja Saše Đorđevića dobili, povrhu vsega pa je bil Miloš Teodosić izbran za najkoristnejšega košarkarja (MVP) tega dela – 14,6 točke in 6,4 asistence na tekmo.

Konec novembra je vrste italijanskega predstavnika, ki se spogleduje z naslovom prvaka tega evropskega klubskega tekmovanja, okrepil še italijanski ostrostrelec Marco Belinelli, ki se je v Evropo vrnil iz lige NBA, v kateri je leta 2014 s San Antonio Spurs osvojil naslov prvaka. Onstran Atlantika je igral vse od leta 2007, ob vrnitvi pa z moštvom, za katero je v karieri že igral eno sezono, podpisal pogodbo do junija 2023.

"Nihče v Evropi nima tega recepta"

A Virtus Bologna nista le Teodosić in Belinelli. Srbski strokovnjak ima v svojih vrstah odlične posameznike, ki bodo povzročali nemalo preglavic košarkarjem Cedevite Olimpije. Ljubljančani bodo prvič po sezoni 2015/16 spet okusili slast igranja med najboljšimi 16 ekipami EuroCupa, za uvod pa jih torej čaka gostovanje v Italiji.

Golemac o Teodosiću

Glavni trener Jurica Golemac se zaveda zahtevne misije, o tem, kako zaustaviti Teodosića, pa je povedal: "Nihče v Evropi nima tega recepta. Zdaj je prišel še Belinelli. Imajo tudi Adamsa (Josh Adams, op. a.), Markovića (Stefan Marković, op. a.). Zunanja linija lahko brez težav igra v Evorligi. Kot ekipa bomo morali braniti naš koš. Vsi bomo morali garati. Vseh dvanajst košarkarjev, ne samo teh pet, ki bodo na igrišču. Pomagati si bodo morali. V obrambi ne bo smelo priti do padca. Osredotočeni bomo morali biti, da jim omogočimo čim manj stvari, ki so jih vajeni. Takšni igralci, kot sta Teodosić in Belinelli, ki imata plačo kot celoten naš proračun, imajo z razlogom takšno plačo."

Miloš Teodosić je bil MVP uvodnega dela EuroCupa. Ljubljančani bodo morali paziti, da srbski organizator igre ne bo razigral soigralcev. Foto: Vid Ponikvar

Tudi Olimpija ima s Kendrickom Perryjem in Jako Blažičem kakovostno zunanjo linijo, šibkejši pa so pod košem, kjer največ preglavic povzroča skok: "Nimamo igralca, ki bi lahko kreiral od znotraj ali dal koga na hrbet. Poskušali bomo tudi kakšno žogo potisniti v raketo, vendar ima tekmec tudi odlično notranjo linijo z Gamblom (Julian Gamble, op. a.) in Hunterjem (Vince Hunter, op. a.). Izjemna športnika sta in fizično močna igralca. Njihova zunanja linija je bolj kakovostna kot notranja, vendar odlično deluje."

Nasproti še Omićev Bourg in Budućnost

Virtus v domačem prvenstvu ni tako dominanten kot v evropskem pokalu. Po 14 krogih ima na svojem računu devet zmag. Pri Olimpiji upajo, da bi lahko morda stopili na prste favoritu, medtem ko bodo svojo priložnost v skupini iskali proti Budućnosti in Bourgu, katerega član je Alen Omić. Najboljši dve ekipi iz skupine štirih se bosta uvrstili v četrtfinale.

V skupini z Olimpijo je tudi Omićev Bourg. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na Budućnost smo se že dvakrat pripravljali. Budućnost je v času koronavirusa od vseh ekip v ligi ABA najbolj povečala svoj proračun. Mislim, da smo edini, ki smo ga zmanjšali. Konkurirajo za vstop v Evroligo. Pripeljali so odlične zvezdnike, imajo pa težave s koronavirusom in poškodbami. Igra zato niha. Lahko bomo igrali proti njim. Tu lahko iščemo priložnost. Tudi z Bourgom lahko igramo. Z obema tekmeca bomo najprej igrali na domačem parketu. Bourg igra odlično. Dvakrat je premagal Partizan. Z Omićem, Andjušićem (Danilo Andjušić, op. a.) in trenerjem imajo balkanski pridih, z Američani ameriškega," se je preostalih tekmecev v skupini G dotaknil Golemac, ki je svojo ekipo v prvem delu na desetih tekmah popeljal do sedmih zmag.