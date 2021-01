Olimpija se je v Dalmaciji rešila

Vodstvo košarkarske lige ABA ima še naprej največ dela s krpanjem tekmovalnega koledarja, kar je zaradi odpovedi in prestavitev tekem ob težavah z novim koronavirusom postala prava umetnost. Cedevita Olimpija bi se morala v 14. krogu v slovenskem derbiju pomeriti s Krko, a je tekma prestavljena zaradi vdora covid-19 v novomeški tabor. Ljubljančani so v nedeljo kljub vsemu odigrali dvoboj. Dogovorili so se z Zadrom, ki je bil na koncu tik pred tem, da preseneti favorizirano Olimpijo, a je ta le našla pot do pričakovane zmage.