Odlična Cedevita Olimpija slavila v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so prišli do nove odmevne zmage. V 13. krogu lige ABA so v Hali sportova Ranka Žeravice so po napeti tekmi s 93:88 premagali Mego Soccerbet. Vodilna Crvena zvezda je za uvod premagala predzadnji Zadar. Krka bi se morala v tem krogu pomeriti z FMP, a je tekma zaradi okužb s koronavirusom v novomeškem taboru prestavljena.

Zmaji so predvsem po zaslugi odličnega meta za tri točke, dosegli so kar 14 trojk, v gosteh premagali neugodno Mego in jim prizadejali četrti poraz, Ljubljančani so na svoji deseti tekmi vknjižili še sedmo zmago in ostajajo pri treh porazih.

Izjemna poteza Rupnika:

Pri Zmajih sta se z 21 točkami izkazala že standardno dober Kendrick Perry, ki je dosegel 21 točk. Kapetan Jaka Blažič jih je prispeval 17 in dodal še sedem asistenc. Pri domačih sta 21 točk dosegla Marko Simonović in Filip Petrušev.

Liga ABA, 13. krog: Sobota, 2. januar:

Crvena zvezda : Zadar 81:66

Walden, Dobrić oba po 12, O`Bryant, Colom Barrufet oba po 10; Bursać 15, Junaković 13



Mega : Cedevita Olimpija 88:93 (70:72, 49:48, 29:28)

Simonović, Petrušev oba po 21, Smith 13; Perry 21, Blažič 17, Brown 16, Jones 15, Rupnik 10 Nedelja, 3. januar:

17.00 Split - Partizan

19.00 Mornar - Igokea Ponedeljek, 4. januar:

18.00 Cibona - Borac Prestavljeno:

Krka - FMP