Vroči Američan jo je zagodel Olimpiji s kar 36 točkami

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 12. krogu lige ABA na domačem parketu ostali praznih rok proti Mornarju. Gostje iz Črne gore, za katere je Jacob Pullen dosegel kar 36 točk, so si odločilno prednost na srečanju priigrali v uvodni četrtini. Krka je prekinila zmagovalni niz in v Podgorici ostala praznih rok pri Budućnosti, Igokea je v Laktaših nadigrala Crveno zvezdo in bila od Beograjčanov, ki so nedavno zamenjali trenerja, boljša za kar 20 točk.

Košarkarji Cedevite Olimpije so ostali na domačem parketu praznih rok proti Mornarju iz Bara. Uvodno četrtino so izgubili kar za 18 točk, nato pa dobili vse naslednje četrtine, a jim do konca srečanja ni uspelo ujeti gostov. Pri gostih je blestel nekdanji košarkar Cedevite Jacob Pullen. Američan je dosegel kar 36 točk. Pri gostiteljih je bil s 24 točkami najuspešnejši kapetan Jaka Blažič. Prispeval je tudi devet skokov in pet asistenc.

Trener Mornarja Mihailo Pavićević je pred dvobojem opozarjal, da Olimpija trenutno igra bržčas celo najboljšo košarko v ligi. Toda v prvi četrtini Ljubljančani niso upravičili te ocene, saj so se znašli v visokem zaostanku. Drugačno zgodbo so izbranci Jurice Golemca, kot že nekajkrat v sezoni, pisali v drugem polčasu, ko so se tekmecu približali, a do preobrata ni prišlo. Tudi zaradi obrambe - Golemac je poudarjal, da brez prave obrambe ne bo zmage proti Mornarju -, ki je prejela največ točk v tej sezoni lige Aba.

Jacob Pullen, ki se je v preteklosti meril proti Olimpiji tudi v dresu zagrebške Cedevite, je v nedeljo v Stožicah prispeval kar 36 točk. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani so v prvih desetih minutah za tri točke metali 1-7, proste mete pa 3-10, na drugi strani so bili precej natančnejši gosti, ki so pobegnili za 18 točk. V drugi četrtini so ušli tudi za 20 točk, sicer pa so Olimpijo ves čas držali na varni razdalji. V tretji četrtini pa so domači le pokazali boljši obraz in med drugim naredili delni izid 9:0, s katerim so se Mornarju približali na šest točk in napovedali bolj razburljiv zaključek obračuna.

V zadnjih deset minut so šli z -10, se še približali na šest točk, a so gosti vselej pravočasno zadeli in jemali voljo domači ekipi, ki se je šest minut pred koncem spet znašla v zaostanku 16 točk.

Nepopustljivost je domače spet pripeljala bližje, Jarrod Jones bi lahko s prostima metoma 1:17 minute pred koncem poskrbel le za štiri točke razlike, a je oba meta zgrešil, na drugi strani pa je Kenneth Gabriel z zabijanjem Mornar spet popeljal na osem točk razlike. Ko je še s 36 točkami neustavljivi Pullen položil za 93:83, je bilo upov konec.

Ljubljančani bodo v 13. krogu 2. januarja gostovali pri Megi.

Konec zmagovalnega niza Krke

Črnogorci so proti Krki sredi uvodne četrtine povedli za deset točk (15:5), ko je Italijan Amedeo Della Valle po dodatnem prostem metu napad zaključil s tremi točkami. Gostom se je potem nekajkrat uspelo približati, a so domači drugo četrtino začeli z devetimi točkami naskoka.

Srb Milan Milovanović je v drugi četrtini prvi koš Krke dosegel šele proti koncu četrtine minite, Hrvat Jure Škifić pa je v naslednjem napadu Krke znižal zaostanek na pet točk (19:24). Šele nato, štiri minute in pol pred polčasom, so domači dosegli prvi točki. Po delnem izidu 11:9 je Budućnost drugi polčas nadaljevala s prednostjo enajstih točk.

Tretji igralni del, ki je bil strelsko veliko učinkovitejši od drugega, je pripadel Krki s točko razlike (21:20). Novomeščani so se sredi zadnje četrtine približali na vsega štiri točke zaostanka (54:58), ko je Sarajevčan Adin Vrabac najprej ukradel žogo in nato še zadel.

Taka razlika je bila tudi minuto in 50 sekund pred zaključkom (59:63), ko je bil pri metu za tri točke uspešen Luka Lapornik. A je z isto mero slabe pol minute pozneje vrnil Suad Šehović, Della Valle pa je po zgrešenem napadu Krke v začetku zadnje minute povišal na 68:59 in odločil dvoboj, saj je za Krko do konca zadel le še Američan Roderick Camphor, uspešen je bil izza črte za trojko.

Krka bo naslednjo tekmo regionalne lige igrala v ponedeljek, 4. januarja, tekmec v njihovi dvorani Leona Štuklja pa bo beograjska ekipa FMP.

Liga ABA, 12. krog: Petek, 25. december:

Budućnost : Krka 70:62 (55:45, 35:24, 24:15)

Della Valle 14, D. Nikolić 13, Cobbs 12, Ejim 10; Škifić 24, Camphor 10



FMP : Mega 91:92 Nedelja, 27. december:

Igokea : Crvena zvezda 85:65



Cedevita Olimpija : Mornar 88:93 (64:74, 38:55, 15:33)

Blažič 24, 9 sk., 5 asist., Perry 17; Pullen 36 (met za tri 5/12), Whitehead 13



21.00 Borac - Split Prestavljeno:

Zadar - Cibona