Budućnost proti Krki brez kaznovanega pretepača

Dvoboj 12. kroga regionalnega tekmovanja bo v Podgorici na sporedu na božični petek ob 17. uri.

Reed si je kazen prislužil zaradi dogodka na nedeljski tekmi proti Megi. V peti minuti je namreč s pestjo udaril igralca Mege Filipa Petruševa v prsi, zaradi česar je bil izključen.

Willie Reed je sicer pomemben člen črnogorskega moštva:

18 points and 6 rebounds for Willie Reed against Mornar Bar on Sunday! @KKBuducnostVOLI #BDASportsINTL pic.twitter.com/WX4UHsgDXT