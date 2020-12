V ligi Aba z okužbami tudi Zadar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so košarkarji beograjske Crvene zvezde v nedeljo zaradi okužb z novim koronavirusom morali odpovedati tekmo s Cedevito Olimpijo, je danes vodstvo tekmovanja sporočilo, da je zaradi covida-19 brez dveh tekem ostal še Zadar.

Zaradi potrjenih primerov v ekipi Zadra sta prestavljeni tekmi 11. kroga Zadar - Borac, na sporedu bi morala biti danes, ter 12. kroga Zadar - Cibona, ki bi morala biti 28. decembra.

Crvena zvezda je sporočila, da za zdaj še ni znano, kdaj bo po novem na sporedu dvoboj z ljubljansko ekipo. Obenem so še dodali, da so o okužbi v svoji ekipi in samoizolaciji obvestili tudi vodstvo evrolige, Crvena zvezda bi namreč morala v torek igrati tekmo evrolige z Zenitom iz St. Peterburga. Za zdaj ta tekma še ni bila prestavljena.