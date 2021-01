Hrvaški kapetan se poslavlja od Ljubljane

"Ne bom lagal, tekme proti Splitu vedno dojemam bolj čustveno kot vse preostale," je 16. oktobra ob zmagi Cedevite Olimpije nad Splitom v Tivoliju dejal Roko Leni Ukić. Vse kaže, da je bila to njegova zadnja tekma v vlogi nasprotnika matičnega kluba. Že ko se bosta ljubljanski in dalmatinski klub 23. januarja vnovič pomerila v mali dvorani na splitskih Gripah, bo 36-letni hrvaški organizator igre nosil rumeni dres nekdanjih prvakov Evrope. V njem naj bi tudi zaključil kariero – tako, kot jo je tudi začel.

V zgodbi o selitvi Ukića iz Olimpije v Split pravzaprav manjka le še uradna potrditev. Ne gre za presenečenje. Scenarij je pravzaprav že pred enim mesecem v hrvaškem časniku Sportske novosti napovedal novinar Tvrtko Puljić, ki je zapisal, da se Luka Rupnik vrača v Stožice, Ukić pa odhaja v Split. Hrvaški in slovenski organizator igre sta si nekaj časa delila slačilnico, zdaj pa je prvi prekinil pogodbo z Olimpijo. Časnik Slobodna Dalmacija poroča, da zanesljivo prihaja v Split.

V dresu Olimpije je Ukić sicer nastopil na sedmih tekmah lige ABA in v povprečju dosegel 5 točk, 1,4 skoka in 2,6 asistence, v EuroCupu pa 4,4 točke, 1 skok in 2,4 asistence. V povprečju je igral 14 minut. Verjetno manj, kot si je obetal, a ob vlogi, ki jo ima Kendrick Perry, statusu povratnika Rupnika in minutah, ki jih za razvoj potrebuje Dan Duščak, mu trener Jurica Golemac ni mogel zagotoviti več.