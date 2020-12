Kdo bodo nasprotniki košarkajev Cedevite Olimpije?

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v drugem delu evropskega pokala nastopali v skupini G z italijanskim Virtusom, francoskim Bourgom in črnogorsko Budućnostjo, so sporočili Ljubljančani na spletni strani.

Cedevita Olimpija je to sezono evropskega začela v skupini D in prvi del tekmovanja sklenila s sedmimi zmagami in tremi porazi ter se z drugim mestom prvič pod zdajšnjim imenom uvrstila v drugi del tekmovanja. V njem nastopa 16 najboljših ekip.

Budućnost je prvi del tekmovanja v skupini B zaključila na četrtem mestu s petimi zmagami in prav toliko porazi. Bourg iz francoskega mesta Bresse je v skupini A zabeležil šest zmag in štiri poraze in prvi del sklenil na tretjem mestu. Virtus iz Bologne je bil v svoji skupini C nepremagljiv, zabeležil je deset zmag.

Italijani imajo zvezdniško ekipo, najbolj sloviti imeni pa sta zagotovo Srb Miloš Teodosić in Italijan Marco Belinelli. S klopi izjemno italijansko moštvo vodi srbski strateg Saša Đorđević.

Prav Virtus bo v drugem delu tekmovanja prvi tekmec ljubljanskih košarkarjev. Tekma bo predvidoma na sporedu 13. januarja ob 18.30 v Bologni. Nato sledita domači tekmi proti Budućnosti (19. 1.) in Bourgu (27.1). Februarja in marca bodo na sporedu še povratna srečanja.