Krki po prvem polčasu kazalo odlično, nato mrk

Košarkarji Igokee in Krke so v sredo odigrali tekmo 15. kroga lige ABA, ki bi jo sicer morali odigrati že v nedeljo, a so jo zaradi več primerov okužb v moštvu Krke prestavili. Novomeščani so prvi polčas odigrali izvrstno, na odmor odšli z 13 točkami prednosti, v drugem pa povsem popustili in domačim prepustili zmago s 64:77.

Kot so sporočili iz Krke, so v njihovi ekipi pred odhodom na gostovanje proti Igokei opravili testiranje za covid-19. Pri nekaj igralcih, ki so koronavirusno bolezen že preboleli, je bil PCR test vnovič pozitiven, čeprav so že 8. januarja končali predpisano karanteno. Kot so še dodali v novomeškem klubu, to ni nič nenavadnega, saj so lahko ti testi pri takih osebah pozitivni še 60 dni po okužbi, čeprav niso več kužni, ker telo v času bolezni razvije protitelesa.

Liga ABA, 15. krog: Petek, 15. januar:

FMP : Split 96:92* Sobota, 16. januar:

Budućnost : Partizan 90:82

Cibona : Mornar 78:92 Nedelja, 17. januar:

Zadar : Mega 83:90



Sreda, 20. januar:

Igokea : Krka 77:64 (57:54, 34:47, 20:23)

Jošilo 19, Carmichael 12, Atić in Fundić po 10; Stipčević 12, Škifić in Lapornik po 11 Prestavljeno:

Crvena zvezda - Borac



* po dveh podaljških

Lestvica: 1. Mornar 14 tekem – 26 točk

2. Mega 15 - 25

3. Igokea 14 - 25

4. Crvena zvezda 12 - 22

5. Budućnost 12 - 22

6. Partizan 15 - 22

7. Cedevita Olimpija 12 - 21

8. Split 15 - 20

9. FMP 14 - 19

10. Krka 13 - 18

11. Borac 12 - 16

12. Cibona 12 - 15

13. Zadar 11 - 13

-----------------------------------------------

14. Koper Primorska 15 - 0

Preberite še: