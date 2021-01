Karanteni nista pustili negativnih posledic, pljujejo v pravo smer

V taboru Krke so se nedavno izvili iz primeža, ki sliši na ime koronavirus. Več kot pol ekipe košarkarjev je bilo okužene, za Novomeščane pa je bila to že druga karantena v tej sezoni, potem ko so prvo prestali zaradi pozitivnega primera v vrstah rivala Cedevite Olimpije. Zdaj se spet vračajo na tirnice regionalne lige ABA, v kateri so pokazali karakter in všečne igre, navdušili pa proti Partizanu. Sezone ne bi radi zaključevali na trnih, ampak bi si obstanek radi zagotovili že pred tem.

"Smo zadovoljni. Cilj na začetku sezone je bil, da smo v ligi ABA konkurenčni in se izogibamo mestom izpada. Zaradi določenih poškodb in podobnih situacij, kot je bila prva karantena z Olimpijo smo morda izgubili še kakšno zmago. Ko so bili fantje kompletni, so začeli igrati. Ekipa je prevetrena. Rabili smo čas, da so se fantje uigrali. Zdaj kažejo lepo sliko, tudi rezultat je dober," je uvodoma povedal direktor kluba Jure Balažić, ki je pred sezono prevzel to funkcijo.

V prvo karanteno, ki je trajala kar 14 dni, so morali Krčani vstopiti, ker so med tekmo s Cedevito Olimpijo izvedeli, da je košarkar ljubljanskega moštva okužen s covid-19. Druga karantena je bila k sreči le desetdnevna. Košarkarji so se okužili na gostovanju v Podgorici pri Budućnosti na božični dan ob koncu preteklega leta. Pri več kot pol igralcih je test pokazal pozitiven rezultat.

PCR testi v višini 50 tisoč evrov, v Srbiji imajo to subvencionirano

"Dva sta bila po prihodu nazaj pozitivna. Kdor je dobil simptome, je šel na test. Zaradi lige ABA. Nekaj časa nismo trenirali. Na srečo se je s prazniki poklopilo. Mislim, da ni večje škode, Milan Milovanović je po poškodbi opravljal rehabilitacijo v Srbiji in tam prebolel tudi covid-19. Ko je prišel v Slovenijo, je imel čas, da ujame ekipo in je lahko treniral. Ostali so si v tem času malce spočili glave," je razložil Balažić, ki je izpostavil, da bodo vsi PCR testi bremenili proračun v višini 50 tisoč evrov, hkrati pa dodal, da imajo denimo v Srbiji to subvencionirano, kar jim olajša poslovanje.

Jure Balažič zdaj pri Krki opravlja funkcijo direktorja kluba. Foto: Vid Ponikvar

V slovenskem prostoru je Krka ob odsotnosti Cedevite Olimpije v prvem delu tekmovanja s 13 zmagami in dvema porazoma prepričljivo prva, v regionalni ligi ABA pa se s petimi zmagami in sedmimi porazi nahaja na devetem mestu, a ima enako število zmag kot Split z dvema tekmama več na osmem mestu. Povrhu vsega so ga Dolenjci premagali, kar je v boju za obstanek pomembno – padla sta tudi soseda na lestvici Borac in Zadar. Zaradi izključitve Koper Primorske bo v tej sezoni na tapeti le zadnji, ki ga v boju za obstanek čakajo kvalifikacije z drugouvrščeno ekipo druge ABA lige.

Ciljajo na finale v slovenskem pokalu in državnem prvenstvu, v ligi ABA se želijo zadržati

A pri Krki upajo in verjamejo, da ne bodo oni tisti, ki bodo na koncu trepetali. "Prvi cilj je, kot vsako leto, da ne bo boja do zadnje tekme. Če vzameš velik skalp, je še toliko boljše. Ciljamo na finale v slovenskem pokalu in državi," o ciljih pravi nekdanji slovenski reprezentant, ki je z največjim veseljem pospremil obračun proti Partizanu – Krka ga je na domačih tleh porazila s kar 69:50. "Odlična predstava. Ena takšnih, ko se ti vse poklopi. Njim ni šlo, nam je. Lepo je bilo gledati. Občutek je bil tak, da bi lahko igrali še eno uro in se razmerje sil ne bi spremenilo."

Krka se nahaja na sredini lestvice lige ABA, v državnem prvenstvu pa je s 13 zmagama in dvema porazoma vodilna. Foto: Sportida

Tudi sam je od daleč spremljal zgodbo Kopra Primorske, ki je zaradi finančnih dolgov klavrno propadel, na ta račun pa so z obale pripeljali Nejca Bariča in Jana Kosija. Dolenjci pri finančnem vidiku delajo bolj preudarno in ne podpisujejo pogodb z visokimi zneski, ki jih potem ne bi mogli pokriti: "Zagotovo je derbi med Krko in Olimpijo vedno zanimiv. Dobrodošlo je bilo, da se je vpletel še tretji močan klub. Pri nas sestavljamo ekipo po finančnih zmožnostih. Zato včasih šepa, spet drugič se poklopi. Mislim, da ni pravilno podpisovati igralcev, ki jih ne moreš plačati. Glede na položaj je bilo pričakovati takšen zaključek. Po drugi strani je škoda za prvo ligo, slovenske igralce."