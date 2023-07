Prepir, ki je dvignil ogromno prahu

V zadnjih dneh je v košarkarskih krogih močno odmeval javni spor med nemškima košarkarskima zvezdnikoma Maxijem Kleberjem in Dennisom Schröderjem, ki sta vnesla nekaj nemira v nemško izbrano vrsto. Po javnem obračunavanju je zdaj celotna zgodba dobila epilog z opravičilom Schröderja in dokončno odpovedjo Kleberja, ki tako ne bo igral na bližajočem se svetovnem prvenstvu.

Vroče dogajanje se je začelo z gostovanjem Dennisa Schröderja v podkastu Got Nexxt, kjer je javno izrazil svoje prepričanje glede nestrinjanja z igranjem Maxija Kleberja v nemški izbrani vrsti, potem ko ta ni bil del reprezentance na lanskem EuroBasketu, kjer je Nemčija osvojila bronasto odličje. "Maxi lani ni bil z nami, ni se predal reprezentanci, čeprav je bil poškodovan, ni pokazal prav nobenega interesa. Mislim, da je bilo sporočilo lani jasno, če te ni zraven, potem te ne bo tudi prihodnje leto," je bil jasen Schröder, ki se tu ni ustavil.

"Če reče: 'To poletje bom podpisal novo pogodbo in želim biti z ekipo, da bom lahko zaslužil še več denarja', potem to razumem," je dejal novopečeni član Toronto Raptors. "Če pa rečeš selektorju reprezentance Gordonu Herbertu: 'Jaz sem Maxi in želim poleti trenirati in razvijati svojo igro,' potem, oprosti Maxi, ampak nimaš pravice," je bil neposreden Schröder, ki je s svojimi besedami sprožil val odzivov.

Maxi Kleber je želel igrati za Nemčijo, a si je nato premislil. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kmalu zatem se je na dogajanje odzval tudi soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Kleber, ki je v javnost poslal sporočilo, da ga na svetovnem prvenstvu ne bo. "Zadnje neposrečene in neprimerne izjave v javnosti o meni so mi podale jasno sliko, da nisem povsem zaželen v reprezentanci," je bil jasen Kleber.

Opravičilo Schröderja

Tu pa se zgodba ni končala. Javno se je nato kmalu oglasil znova tudi Schröder, ki se je Kleberju javno opravičil. "Rad bi se opravičil Maxiju Kleberju in njegovi družini za svoje izjave in nevšečnosti, ki so jih povzročile," je dejal Schröder v izjavi, ki je bila objavljena na spletni strani nemške košarkarske zveze. "Nikoli nisem imel namena nikogar spraviti v neprijeten položaj ali razburiti moštva. Moj namen je bil samo postaviti se za svojo ekipo in jasno povedati, da bom naredil vse za svojo ekipo," je še dejal nemški košarkar, ki je bil lani tudi izbran v idealno peterko EuroBasketa.

Nemški selektor Gordon Herbert. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Nič osebnega nimam proti Maxiju Kleberju," je dodal Schröder. "Kdor me pozna, ve, da sem neposreden in vedno predvidevam, da sogovornik razume, kaj mislim s tem, kar povem, vendar se mi je še enkrat pokazalo, da ni vedno tako. Še vedno cenim in spoštujem njega in njegovo kariero ter upam, da bo sprejel moje opravičilo," je še dodal nemški reprezentant.

Svoj komentar pa je podal tudi nemški selektor Herbert. "Položaj, v katerem smo se znašli, je obžalovanja vreden, vendar smo o tem interno razpravljali, razmislili in vse skupaj rešili," je dejal Herbert. "Dennis je s svojim opravičilom pokazal moč. Dennis odlično skrbi za svoje soigralce. Zelo je ponosen in počaščen, da zastopa svojo državo," pa je v izjavi za javnost dejal selektor Herbert.

Po burnem dogajanju za zdaj še ni znano, ali bi se Kleber lahko znova pridružil svoji reprezentanci in začel priprave na svetovno prvenstvo.

