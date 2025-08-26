Pravila in pogoji sodelovanja v Košarkarski napovedi (v nadaljevanju: pravila)

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 (v nadaljevanju organizator), z namenom promocije blagovne znamke Siol.net in promocije vsebin v okviru Evropskega prvenstva v košarki 2025 na Siol.net Sportal, organizira nagradno košarkarsko napoved (v nadaljevanju košarkarska napoved). S temi pravili določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v košarkarski napovedi.

2. Trajanje košarkarske napovedi

Sodelujoči lahko v košarkarski napovedi sodelujejo v obdobju od 26. 8. 2025 do vključno 14. 9. 2025. Košarkarska napoved se konča z žrebanjem. Košarkarska napoved poteka na spletni strani košarkarske napovedi https://siol.net/sportal/kosarka/napovejte-izid-evropskega-prvenstva-v-kosarki-2025-in-osvojite-nagrado-668207 (v nadaljevanju: spletna stran košarkarske napovedi).

3. Namen košarkarske napovedi

Namen košarkarske napovedi je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija vsebin na Siol.net, v okviru Evropskega prvenstva v košarki 2025. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke Siol.net in Sportal ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v košarkarski napovedi

V košarkarski napovedi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v košarkarski napovedi.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi košarkarske napovedi, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v košarkarski napovedi, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem košarkarski napovedi se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili košarkarske napovedi in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe košarkarske napovedi ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v košarkarski napovedi sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba košarkarske napovedi

Sodelujoči lahko sodeluje v košarkarski napovedi in se poteguje za nagrade tako, da na:

na spletni strani košarkarske napovedi https://siol.net/sportal/kosarka/napovejte-izid-evropskega-prvenstva-v-kosarki-2025-in-osvojite-nagrado-668207 odda svojo napoved izida posameznih tekem na Evropskem prvenstvu v košarki 2025,

v kontaktni obrazec vpiše svoje podatke (Ime, Priimek, e-naslov),

se strinja s pravili sodelovanja v košarkarski napovedi.

V času trajanja košarkarske napovedi, od 26. 8. 2025 do vključno 14. 9. 2025, bomo vsak teden naključno izžrebali 3 nagrajence (skupaj 12 nagrajencev), ki bodo prejeli paket 5 športnih srečk.

Udeleženec lahko sodelujejo večkrat, vendar je posamezen udeleženec lahko izžreban največ 1-krat.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo košarkarske napovedi in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer dne navedi datum ob 10. uri, na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 12 nagrajencev.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na oddano število napovedi. Vsi, ki so vsaj enkrat izpolnili košarkarsko napoved in oddali svoje kontaktne podatke, gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji košarkarske napovedi, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

nadzor poteka košarkarske napovedi in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,

ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, ki ga je sodelujoči vnesel v kontaktni obrazec in s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

1-krat nahrbtnik Siol.net

1-krat brisača Siol.net

1-krat majica Siol.net

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani košarkarske napovedi, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani košarkarske napovedi in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v košarkarski napovedi sodeloval v nasprotju s pravili košarkarske napovedi.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel organizator košarkarske napovedi.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator košarkarske napovedi si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji košarkarske napovedi oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v košarkarski napovedi ali za sodelovanje v košarkarski napovedi z napačnimi podatki.

Sodelovanje v košarkarski napovedi, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi košarkarske napovedi, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani košarkarske napovedi in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih košarkarske napovedi bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani košarkarske napovedi. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator košarkarske napovedi ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju košarkarske napovedi.

Udeležencem košarkarske napovedi sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator košarkarske napovedi lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo košarkarske napovedi, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani košarkarske napovedi https://siol.net/sportal/kosarka/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-kosarkarski-napovedi-v-nadaljevanju-pravila-668206 oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem košarkarski napovedi sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator košarkarske napovedi se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeno tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljalec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja košarkarske napovedi

Za namen izvedbe košarkarske napovedi v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani košarkarske napovedi.

Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorja in soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorja ter soorganizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia.

Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatkesta organizator TSmedia in soorganizator dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator TSmedia in soorganizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo organizator TSmedia osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;

ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;

davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;

ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v košarkarski napovedi.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v košarkarski napovedi lahko zahtevajo:

izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalec o uporabniku obdeluje,

popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljalec, niso pravilni,

izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v košarkarski napovedi:

ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcema.

Sodelujoči v košarkarski napovedi pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v košarkarski napovedi se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v košarkarski napovedi upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v košarkarski napovedi meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči v košarkarski napovedi pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v košarkarski napovedi lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v košarkarski napovedi ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja košarkarske napovedi prekliče svoje sodelovanje v košarkarski napovedi, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo košarkarske napovedi, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 25. 8. 2025

Organizator: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana