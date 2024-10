Poteza Američana v Ljubljani odmeva #video

Če je sredina lanskega oktobra ob klavrnih evropskih predstavah Cedevite Olimpije že sejala dvome in skrbi, pa je pogled na letošnji evropski začetek slovenskih prvakov veliko obetavnejši. Ljubljanska zasedba je v torek zvečer v Stožicah na svoji četrti tekmi Eurocupa še tretjič zmagala, s 76:72 je bila na koncu – veliko bolj kot o tem priča rezultat – boljša od ekipe 7Bet-Lietkabelis iz Panevežysa, ki je po štirih obračunih še naprej brez evropske zmage. Kljub občasnim padcem v igri ima igra Cedevite Olimpije napram lanski sezoni glavo in rep, ob tem pa so jasno dodeljene tudi vloge na parketu.

Svojo kakovost je že na prvih tekmah dokazal krilni center Devin Robinson, ki je bil junak srečanja s Splitom, na katerem je zadel zadnji met za zmago, občinstvo v Stožicah pa je nekajkrat spravil na noge tudi v torek, ko je dvakrat atraktivno zabil. "Prvi polčas je bil eden boljših v sezoni, pokazali smo zametke tega, kar zmore ta ekipa, a takšen nivo je treba držati vseh štirideset minut. Rad poskrbim za malce zabave s takšnimi zabijanji in vložki, na ta način skušam vključiti občinstvo in prebuditi soigralce. Mislim, da nam to daje dodatno energijo. Zdaj imamo tri zmage, v tem slogu moramo samo nadaljevati. Pomembno je, da smo konsistentni, da še naprej zmagujemo," je bil po zmagi zadovoljen Američan.

OH MY, DEVIN ROBINSON!!! 😱



Devin Robinson with the huge WINDMILL dunk on a fastbreak! 🤯@KKCedOL | #MagicMoments pic.twitter.com/90MowzJ1MP — BKT EuroCup (@EuroCup) October 15, 2024

THIS MAN IS POSSESSED! 😳



Another massive throwdown by Devin Robinson, this time an alley oop poster SLAM! 😤@KKCedOL | #MagicMoments pic.twitter.com/wuDrU3lOWK — BKT EuroCup (@EuroCup) October 15, 2024

"Igrali smo s pravo energijo, vedeli smo, da nas čaka težka tekma, zato smo jim skušali vrniti se še večjo mero. Odigrali smo odličen prvi polčas, nato pa smo malce popustili, a to je košarka. Tekmeci so v tretji četrtini začeli zadevati, mi pa nismo znali odgovoriti, tudi naša energija ni bila na enakem nivoju kot pred tem. Predvsem je bilo pomembno, da smo začeli igrati boljšo obrambo, tretja četrtina je bila z naše strani res slaba, a na koncu je pomembna le zmaga," je še dodal Robinson.

Devin Robinson se je izkazal za odlično okrepitev Cedevite Olimpije. Foto: Filip Barbalić

29-letni Američan, ki je pred prihodom v Ljubljano nazadnje nosil dres Manrese, se v Ljubljani počuti kot riba v vodi. "Postali smo družina, četudi trenerja zdaj zaradi zdravstvenih težav ni z nami, smo ves čas v stikih, pošiljamo si sporočila, tako da je ves čas vpleten v naše delo in ni občutka, da ga ni tukaj z nami. Kmalu bo spet z nami in nadaljevali bomo tam, kjer smo ostali. Počutim se dobro, naša igra je sestavljena iz veliko vzponov in padcev, a to je sestavni del športa. Ekipa je nova, še vedno se navajamo eden na drugega, a mislim, da se stvari postavljajo na svoje mesto. Tudi proti Splitu mi je ekipa v zadnji sekundi zaupala, da bom unovčil tisti met, kar mi res veliko pomeni," je še dodal Robinson.

Z igro Američana je zadovoljen tudi siceršnji pomočnik trenerja, v zadnjih nekaj tednih pa tudi prvi mož Olimpije Đorđe Adžić, ki več kot uspešno krpa luknjo ob odsotnosti Zvezdana Mitrovića. "Devin je po imenu in igri na svojem položaju velika okrepitev za to ekipo. Dajemo mu nekaj svobode in to nam vrača na terenu. Gotovo pa ima še nekaj rezerv pri skoku," je opozoril Adžić, ki je opomnil tudi, da ima ljubljansko moštvo ogromno rezerv predvsem v igri pod obročema, kjer ima sicer Olimpija največji manko.

Đorđe Adžić je ob zdravstvenih težavah Zvezdana Mitrovića uspešno stopil v velike čevlje. Foto: Filip Barbalić

Rezerve pod košema

Po številu skokov na srečanje je sicer Cedevita Olimpija trenutno 16. ekipa Eurocupa, po povprečju števila skokov v napadu pa šele 18. "Vsak dan se pogovarjamo o skoku, predvsem o defenzivnem skoku nasprotnika, ki je rak rana naše igre. Manjka nam nekoliko višine, hkrati pa ob takem ritmu tekem težko delamo bistvene spremembe na treningih. Take stvari se ne morejo rešiti iz danes na jutri, delamo analize, gledamo videe, verjamemo pa, da se bomo v tem aspektu igre še popravili," je prepričan Adžić, ki je bil zadovoljen z osvojenima novima točkama svoje ekipe.

"Odigrali smo dva povsem različna polčasa. V prvem polčasu smo igrali kot ekipa, bili smo osredotočeni na stvari, na katere smo opozarjali, a se nam je to na začetku tretje četrtine malce podrlo, zato smo stvari skušali nekoliko spremeniti. Na koncu je pomembna le zmaga, dobro smo odprli sezono. Četudi tekma na trenutke res ni bila lepa, je pomembna zmaga in na ta način rastemo tudi kot ekipa," je prepričan strokovnjak na klopi Olimpije.

"Tej ekipi ne manjka karakterja, mogoče se še išče tisti pravi vodja ekipe oziroma se je zgodilo, da je na dozdajšnjih tekmah vsakič odgovornost prevzel nekdo drug. Kar me veseli, je to, da igramo kot ekipa, ekipe zmagujejo na tekmah in to smo dokazali. Vedno vskoči nekdo drug, trudimo se, da ustvarimo in igramo našo igro," je še dodal Adžić.

