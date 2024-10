Cedevita Olimpija je prišla do tretje evropske zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu rednega dela EuroCupa v Areni Stožice premagali 7Bet-Lietkabelis iz Panevežysa z izidom 76:72. Zmaji so dosegli tretjo evropsko zmago v sezoni, medtem ko litovska zasedba ostaja brez zmage.

Pri domačih košarkarjih je bil najboljši Devin Robinson. Američan je v svojo statistiko vpisal 17 točk, Jaka Blažič je tekmo končal pri 14 točkah. Pri gostujočih košarkarjih je bil s 13 točkami najboljši Mantas Rubstavicius.

Aleksej Nikolić Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so zelo dobro odprli tekmo in imeli prvo četrtino pod nadzorom. Domačini so jo dobili z razliko osmih točk, kar pomeni, da se je končala z izidom 18:10. Olimpija je v tem ritmu nadaljevala tudi v drugi četrtini, saj so šli ob polčasu na odmor s prednostjo 20 točk (43:23). Ob polčasu je od Ljubljančanov največ točk dosegel Jaka Blažič.

Ko je kazalo, da imajo košarkarji Olimpije tekmo v svojih rokah, smo v tretji četrtini videli preporod gostujočih litovskih košarkarjev. Ti so tretjo četrtino dobili z izidom s 27:10 in zaostanek iz polčasa prepolovili. Tretja četrtina se je končala z izidom 60:50.

V zadnji četrtini so ljubljanski košarkarji spet vzeli stvari v svoje roke. Štiri minute pred koncem so imel 15 točk razlike. Tega vodstva v nadaljevanju niso izpustili z rok in na koncu zasluženo slavili z izidom 76:72 (18:10, 43:23, 60:50).

Zvezdan Mitrović je še vedno na bolniški. Foto: www.alesfevzer.com

Zasedba Cedevite Olimpije je igrala brez Bryntona Lemarja, ki je vstopil v drugo fazo svoje rehabilitacije po poškodbi stopala, s klopi pa ekipe ni vodil Zvezdan Mitrović, ki je še naprej odsoten zaradi zdravstvenih težav s hrbtom. Po petkovem posegu v Münchnu se bo Mitrović v tem tednu vrnil v Ljubljano, je pa glavni trener v času svoje odsotnosti vseskozi v komunikaciji s preostalimi člani strokovnega štaba.

Eurocup, 4. krog:

Torek, 15. oktober:

Sreda, 16. oktober:

Lestvici:

Preberite še: