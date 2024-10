Slab skok in prosti meti, Cedevita Olimpija ni več neporažena

Košarkarji Cedevite Olimpije v novi sezoni EuroCupa niso več neporaženi. V tretjem krogu so s 70:78 izgubili na težkem gostovanju v Ankari proti ekipi Turk Telekom, ki je tako dosegla tretjo zmago. Ljubljančani so imeli kar 16 skokov manj, proste mete so metali samo 64-odstotno in zadeli le štiri trojke. S po 10 točkami so dali največ točk Devante Jones, Aleksej Nikolić, Jaka Blažič in Derek Ogbeide.

Beringer v prvi postavi, nazaj je Daneu

Tako kot v soboto v Baru je Cedevita Olimpija nastopila brez Bryntona Lemarja, ki bo zaradi poškodbe stopala s parketa odsoten daljše obdobje, ter trenerja Zvezdana Mitrovića, ki zaradi zdravstvenih težav na tekmi ni odpotoval. Ekipo je vodil njegov pomočnik Đorđe Adžić, ki je v prvo postavo uvrstil peterico: Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Jaka Blažič, Devin Robinson in Joan Beringer. Slednji, ki ima komaj 18 let, je bil manjše presenečenje v peterki, po dobrih pripravah je bil iz mladinske vpoklical v člansko ekipo Olimpije. V prvih štirih minutah ni dosegel točke, le en skok, nakar ga je ob zaostanku s 5:12 zamenjal center Derek Ogbeide. In prav s tremi koši Nigerijca se je Olimpija približala na 18:21. Ob koncu prve četrtine, ki jo je domača ekipa dobila s 26:22, je zaigral tudi Žiga Daneu, ki je okreval po grdem padcu na hrbet, ko nam je pred dobrima dvema tednoma vsem zastal dih.

Ob polčasu zaostanek za šest točk

Žiga Daneu se je vrnil na parket. Foto: www.alesfevzer.com Prvič v letošnjem EuroCupu je za Cedevito Olimpijo zaigral tudi Gregor Glas, ki je lažji poškodbo mišice staknil na začetklu priprav in je doslej odigral le peščico minut v ligi ABA. Čeprav je ekipa iz Stožic igrala vse bolj čvrsto v obrambi, pa je zaostanek skozi drugi četrtini ostajal dve, štiri točke (v 16. minuti tekme 33:37). Potem ko je kapetan Blažič nesrečno zgrešil polaganje v zadnji sekundi polčasa, sta ekipi na glavni odmor odšli z izidom 43:37. Za Turke je dal Yoan Makoundou 12 točk, pri slovenski ekipi pa so bile točke bolj porazdeljene: Ogbeide, Nikolić in Devante Jones so jih dali po šest, Blažič pet, Stewart in Robinson pa po štiri.

Točkovno skromna tretja četrtina

Jaka Blažič in DJ Stewart sta bila s po sedmimi točkami najboljša strelca Cedevite Olimpije po tretji četrtini. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Rotacija igralcev pri Cedeviti Olimpiji je bila velika tudi v drugem polčasu, ki so ga začeli Nikolić, Stewart, Glas, Daneu in Beringer. Edini, ki ni stopil na parket, je bil Bine Prepelič. Beringer je prvi točki dosegel v 24. minuti z zabijanjem, za znižanje na 45:48. Ko je Javon Bess štiri minuti do konca tretje četrtine zadel trojko, je Turk Telekom ušel na osem točk (53:45). Ljubljančanom so manjkale predvsem trojke. Izza črte so vrgli samo devetkrat in zadeli dve. Tudi pri prostih metih niso blesteli (10/16 oziroma 62-odstotno). Po napadalno precej neatraktivni četrtini (14:15) je bilo pred zadnjo na semaforju 57:52. Cedevita Olimpija še naprej ni imela košarkarja z dvomestnim številom točk (Jones osem točk).

Turk Telekom dominiral v skoku, tudi napadalnem

Ključni razlog, da Cedevita Olimpija nikakor ni uspela spreobrniti poteka tekme, je bil skok. Sredi zadnje četrtine, ko je zaostajala z 58:61, je imela samo 20 skokov, Turk Telekom kar 36, od tega 15 napadalnih. Ko je Ismet Akpinar minuto in 22 sekund do konca zadel trojko za 74:66, je bilo upov za tretjo zmago Ljubljančanov konec. Tekma s številnimi prekinitvami in sodniškimi ogledi počasnih posnetkov je trajala kar dve uri in osem minut ter se končala z zmago Turk Telekoma z 78:70. Domači so imeli 40 skokov, gostje le 24. Ljubljančane je tepel tudi slab odstotek prostih metrov (14/22), zelo malo pa so poskušali z metom za tri (4/14). S po 10 točkami so dali največ Jones, Nikolić, Blažič in Ogbeide. Stewart in Robinson sta prispevala po sedem točk, povratnika Glas in Daneu pa sedem oziroma dve, mladi Beringer štiri v 15 minutah. Turk Telekom je imel pet dvomestnih košarkarjev, s 16 točkami sta bila prva strelca tekme Makoundou in Kyle Alexander.

V četrtem krogu bo Cedevita Olimpija prihodnji ponedeljek gostila Lietkabelis, ki je s 74:92 izgubil z Arisom in je še brez zmage na dnu lestvice skupine B.

V Turčijo po zmagi v Črni Gori

Cedevita Olimpija je v novo sezono evropskega pokala vstopila z dvema zmagama in s tem po dveh odigranih tekmah v rednem delu sezone že presegla izkupiček iz pretekle sezone. V Turčijo so Zmaji odpotovali z lepo popotnico iz Bara, kjer so v soboto z rezultatom 92:82 premagali Mornar-Barsko zlato in tako vknjižili tudi prvo zmago v ligi ABA. Odločilen je bil niz 17 zaporednih točk, s katerim so zaostanek treh točk obrnili v prednost 14, nato pa zmaga ni bila več ogrožena. Za Cedevito Olimpijo je Derek Ogbeide dosegel 17 točk, 16 jih je dodal kapetan Jaka Blažič, 14 Devin Robinson in 12 DJ Stewart.

Eurocup, 3. krog:

Torek, 8. oktober:

Sreda, 9. oktober:

Lestvici:

Preberite še: