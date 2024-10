Cedeviti Olimpiji v tretje uspelo, mrk pokopal Krko, šok za Dubaj

V tretjem krogu lige ABA je Cedevita Olimpija prišla do prve zmage v jadranski sezoni. Zmaji so brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki ima zdravstvene težave, z 92:82 slavili na gostovanju pri Mornarju. Še tretjič v nizu pa je bila poražena Krka, ki je po strelskem mrku v zadnjih minutah na koncu s 87:89 klonila proti Spartaku Subotici, ki je lani osvojil drugo ligo ABA. Prvi poraz so doživeli košarkarji Dubaja, ki jih vodi Jurica Golemac. Novinci v ligi so po dveh zanesljivih zmagah tokrat z 80:83 klonili proti Megi.

Cedevita Olimpija se je morala za zmago proti Mornarju precej potruditi. Na pot se je ekipa podala brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki bo zaporedni gostovanji Olimpije preventivno izpustil zaradi zdravstvenih težav, ter Bryntona Lemarja, ki ga zaradi poškodbe stopala ne bo na parketu vsaj šest tednov. Ob polčasu so zmaji vodili le s 46:43, nato pa so ob koncu tretje četrtine vendarle prišli do niza 17:0, po katerem so prvič povedli z dvomestno razliko. Slabi dve minuti pred koncem tretjega dela je tako semafor v Baru kazal izid 67:57 v korist ljubljanske ekipe, ki nato do konca srečanja prednosti ni več izpustila iz rok. Na koncu je Olimpija slavila z 92:82.

Zmaji so zadeli kar polovico metov za tri točke (10/20), ob tem so bili boljši v skoku (32:24), zbrali so tudi občutno večje število asistenc (30:18). S 17 točkami je bil na koncu najučinkovitejši Derek Ogbeide, točko manj je dodal Jaka Blažič, 14 jih je dodal Devin Robinson, 12 pa D.J. Stewart (trojke 2:3). Devante Jones se je izkazal s 14 podajami. Pri domači zasedbi, ki je po treh krogih še brez zmage, je Branden Jenkins dosegel 25 točk.

Mrk pokopal Krko

Košarkarji Krke tudi po tretjem nastopu ostajajo brez zmage v ligi ABA. Pred domačimi gledalci so katastrofalno odigrali končnico tekme proti Spartaku in novincu v regionalnem tekmovanju Spartaku podarili zmago. Novomeščani so imeli praktično vseh 40 minut niti igre v svojih rokah. V 36. minuti so vodili s 87:76 in kazalo je, da bosta v tretjem krogu prvič slavili obe slovenski moštvi. A zgodil se je popoln strelski mrk.

Krka je po katastrofi v zaključku izgubila tekmo. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Krka do konca tekme ni več dosegla koša, saj so hoteli posamezniki sami reševati potapljajočo barko, na drugi strani pa je Rasir Bolton (28 točk) skoraj sam naredil delni izid 13:0 in Spartaku prinesel zgodovinsko prvo zmago v ligi ABA.

Zasedba Dejana Jakare je imela v zadnjem napadu še možnost za izenačenje ali zmago, vendar se Tayler Persons (16 točk, 9 podaj) ni odločil za met na koš.

Povrh vsega si je že v prvi četrtini gleženj zvil eden ključnih igralcev pri Krki Miha Cerkvenik, ki nato ni več stopil na parket.

Klemen Prepelič je ob porazu Dubaja dosegel 13 točk, a vse iz prostih metov. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Presenetljivi prvi poraz v sezoni pa so doživeli košarkarji Dubaja na čelu s trenerjem Jurico Golemcem, ki so z 80:83 v Coca Cola Areni v Dubaju z 80:83 morali priznati premoč Megi. V izenačenem zaključku je Danilo Anđušić ob uspešnem prodoru zadel tudi dodatni prosti met in izid poravnal na 80:80. po minuti odmora so imeli napad košarkarji Mege, dobro sekundo pred koncem pa je ob poskusu za tri Awudu Abass storil prekršek nad Kosto Kondićem, ki je nato unovčil vse tri poskuse iz prostih metov in svoji ekipi zagotovil veliko zmago. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je sicer za Dubaj dosegel 13 točk, a iz igre sploh ni zadel (13:13 prosti meti, met iz igre 0/5), je pa ob tem ujel še sedem odbitih žog.

Liga ABA, 3. krog

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Ponedeljek, 7. oktober:

Lestvica: