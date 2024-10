Trojke Nikolića za preobrat, koš Robinsona v zadnji sekundi za zmago

Cedevita Olimpija je v četrtem krogu lige ABA prišla do druge zmage, a precej težje od pričakovanj. V hali Tivoli je Split premagala s 76:64, potem ko je v zadnji sekundi zadel Devin Robinson, ki je bil z 20 točkami prvi strelec domače ekipe. S petimi trojkami je preobrat sicer priigral Aleksej Nikolić. Že v sredo je do prve zmage prišla Krka in sicer na gostovanju v Zagrebu po odlično odigrani zadnji četrtini. Cibono je premagala z 81:74. Izjemno razpoložen je bil reprezentant Miha Cerkvenik.

V četrtem krogu košarkarske lige ABA je Cedevita Olimpija v hali Tivoli gostila Split, a znova brez glavnega trenerja. Kot so sporočili iz kluba, je Zvezdan Mitrović zaradi zdravstvenih težav s hrbtom v minulem tednu odpotoval v München, kjer je opravil dodatne preiskave, ki so pokazale, da bo potreboval rutinski poseg, ki ga je opravil v petek. Mitrović je v času svoje odsotnosti v neprestani komunikaciji s preostalim delom strokovnega štaba, po operaciji pa že okreva. Ljubljančani so težje od pričakovanj prišli do dveh točk. Podatek, da je bila najvišja prednost Cedevite Olimpije pet točk, zgovorno priča o izenačenem dvoboju.

Jaka Blažič je dal 10 točk. Foto: Aleš Fevžer Prvo četrtino so gostje iz Dalmacije dobili s 17:13, tudi ob polčasu so domači še vedno zaostajali (31:34). Šele v drugem polčasu je Olimpija prvič povedla, predvsem po zaslugi Alekseja Nikolića. Zadel je že tri trojke. Pred zadnjimi desetimi minutami je bilo na semaforju 53:52. Nikolić je nato zadel še dve trojki (17 njegovih točk), tri na tekmi pa Jaka Blažič (10 točk). A dvoboj je bil izenačen vse do zadnjih sekund, tik pred sireno pa je s polrazdalje za zmago ljubljanske ekipe zadel Devin Robinson, ki je bil z 20 točkami tudi prvi strelec tekme.

Devin Robinson je bil z 20 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije, zadel je tudi met za zmago. Foto: Aleš Fevžer

"Bil je dogovor, da poiščemo Robinsona na tej njegovi lokaciji, kjer je res učinkovit. In uspešno odigrana akcija, lep met Devina. In lepa zmaga," je v prvi izjavi dejal kapetan Blažič. "Prvi polčas smo bili malo zaspani, v drugem polčasu pa je bila reakcija boljša. Zmaga je, mi se pa že obračamo k novim izzivom." Naslednji teden bo Cedevita Olimpija v torek gostila litovski Lietkabelis v evropskem pokalu, v petek pa jo čaka gostovanje pri Igokei.

Krka do prve zmage

Krka je prišla do prve zmage v novi sezoni regionalnbe lige ABA. Blestel je reprezentant Miha Cerkvenik. Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Krke so po treh zaporednih porazih našli pot do prve zmage v tej sezoni lige ABA in so se izenačili s Cibono, ki je prav tako pri vsega enem skalpu. Zgodovina ni bila na strani Krke, saj je Cibona dobila deset zadnjih tekem. Zagrebčani so imeli večji del tekme tudi prednost, a so se košarkarji slovenskega kluba zbrali v zadnji četrtini in jo dobili z 22:10.

To je bilo dovolj, da so Krkaši slavili prvo letošnjo zmago. Z 22 točkami, 8 skoki in 3 asistencami je bil najbolj razpoložen Miha Cerkvenik. Slovenski reprezentant je obračun zaključil s statističnim indeksom 34. V ključnem trenutku se je razigral prej nevidni Tayler Persons, ki je tekmo tako kot Tibor Mirtić končal pri 13 točkah.

